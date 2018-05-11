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直击|华为允许下载比特币钱包 不包括中国大陆

直击|华为允许下载比特币钱包 不包括中国大陆
2018年05月11日 18:32 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月11日下午消息，针对华为允许下载BTC比特币钱包的消息，华为方面表示BTC的上架申请经AppGallery审核后，目前在一部分国家和地区正式上架，但不包括中国大陆。

　　据彭博社报道，从5月11日开始，华为的手机用户将能够首次在他们的手机中下载比特币相关网站BTC的比特币钱包。

　　华为方面表示，伴随着HUAWEI P20系列上市，华为应用市场AppGallery也陆续在全球范围内正式上线，AppGallery将严格遵循不同国家/地区的法律、法规进行内容管理及运营。BTC的上架申请经AppGallery审核后，目前在一部分国家和地区正式上架，不包括中国大陆。

　　从去年初起，中国政府对国内所有虚拟货币交易所进行清查，随后进行强制关闭。中国人民银行今年4月表示，目前清查出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所，已经无风险退出中国市场。

　　华为目前在区块链方面有着布局。华为日前上线了区块链服务BCS（Blockchain Service），帮助行业企业在华为云上搭建企业级区块链行业方案和应用，推动区块链应用场景落地，包括数据资产、IoT、运营商和金融领域等。

　　不过华为Cloud BU总裁郑叶来强调，对于区块链，要把币圈和链圈分开，“币圈我们不做，风向我们搞不明白，风口更不会追。”他表示华为云不会参与任何虚拟货币的相关服务。（张俊）

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