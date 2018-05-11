新浪科技> 业界 > 正文

酷派诉小米专利侵权 维权还是蹭热点？

酷派诉小米专利侵权 维权还是蹭热点？
2018年05月11日 18:31 一财网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　5月11日下午，酷派下午将在香港就与小米专利纠纷一事召开媒体沟通会。酷派表示，小米涉嫌侵犯该公司的专利，已经向深圳中院和南京中院提起诉讼，并获得受理。目前已经立案7个案件，6个在深圳，1个在江苏，接下来酷派仍然将聚焦国内，向小米维权。小米回应酷派专利诉讼表示，已提交无效请求，目前经营正常。

　　酷派集团首席知识产权官张娜称，酷派专利技术通用性很强，因此小米之外，酷派也在与其他手机厂商协商。目前酷派要求小米停止生产及销售，但最终判赔的金额，由法院决定。

　　诉小米侵权 涉多款小米手机

　　酷派集团10日晚间发布公告称，附属公司宇龙通信近日就侵害发明专利权纠纷，起诉小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司及小米之家商业有限公司南京第一分公司。

　　在酷派提出的专利侵害纠纷中，设计的机型共有8款，包括小米的多款旗舰机：小米MIX2、红米Note5、红米5 Plus红米、Note 4X、小米6、小米Max 2、小米Note 3、小米5X。

　　下面是酷派向法院提出的5项诉讼请求：

　　1. 判令被告一立即停止生产、许诺销售、销售侵害发明专利权的小米MIX2、红米Note5、红米5 Plus数字移动电话机(手机)的行为。

　　2. 判令被告二、被告三立即停止许诺销售、销售涉嫌侵害发明专利权的小米MIX2、红米Note5、红米5 Plus数字移动电话机(手机)的行为。

　　3. 判令被告连带赔偿原告经济损失，以对被告侵权所得利润进行审计的结果为准。

　　4. 判令被告连带承担原告为制止侵权行为所支付的合理费用。

　　5. 判令被告连带承担案件全部诉讼费用。

　　事实上，早在今年1月，酷派集团曾发布公告称，其附属公司宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司，向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，控告小米公司侵犯其发明专利。

　　当时，小米方面回应称，酷派提供的事实并不清晰，侵权指责有待商榷。此外，小米最近几年和微软诺基亚等全球知名企业进行了大量专利合作，拥有丰富的专利储备，小米针对此次事件将积极应对。

　　据悉，酷派表示，起诉小米原因在于，酷派2014年就曾给小米公司发送多次的警告函，就提出的涉嫌侵权的专利与小米进行友善磋商，但小米均采取了忽视态度，公司只能通过法律途径寻求救济。

　　巨亏下的酷派

　　作为一家老牌手机厂商，曾经的国产手机四强“中华酷联”之一，酷派“卖身”乐视之后就深陷巨亏和资金链断裂泥潭。

　　从酷派2016年度财报来看，酷派集团2016年收入为79.69亿港元（约合人民币63.84亿元），同比减少45.7%；公司拥有人应占亏损43.79亿港元（约合人民币35.08亿元）。此外，酷派集团现金及现金等价物结余为13亿港元（约合人民币10.6亿元）。

　　酷派在财报中表示，收入减少主要因为业务重组过程、中国智能手机市场竞争剧烈以及该年度市场份额及销量减少所致。期间来自酷派4G智能手机的的收入同比减少42.6%，至2016年的73.46亿港元（约合人民币58.85亿元），主要因为该年度手机销量减少所致。

　　2016年6月，乐视成为酷派的第一大股东后，贾跃亭曾经放出豪言，2年内，乐视+酷派要卖出1亿部。当时的酷派CEO刘江峰也曾为酷派描绘宏伟蓝图：5年内销量过亿，并重回手机行业第一。

　　如今，一个过去流水在几百亿的手机企业，市值已变成仅剩几十亿了。

　　正是因为资金链的紧张，所以在去年的绝大部分时候，时任酷派CEO的刘江峰最常做的一件事就是为酷派“找钱”，仅仅是在2017年上半年，他个人就与不下十家企业进行过谈判，包括房地产商以及实业公司。但这并没能挽回酷派的下滑趋势。

　　2017年8月31日，业内传闻已久的“刘江峰离职酷派”的消息终于坐实，酷派副董事长蒋超接棒。而新上任的蒋超更多的是充当“救火员”的角色，解决债务危机。

　　那么在国产手机竞争愈发激烈的背景下，接下来酷派会怎么做？

酷派红米维权
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有