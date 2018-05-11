酷派诉小米专利侵权 维权还是蹭热点？

5月11日下午，酷派下午将在香港就与小米专利纠纷一事召开媒体沟通会。酷派表示，小米涉嫌侵犯该公司的专利，已经向深圳中院和南京中院提起诉讼，并获得受理。目前已经立案7个案件，6个在深圳，1个在江苏，接下来酷派仍然将聚焦国内，向小米维权。小米回应酷派专利诉讼表示，已提交无效请求，目前经营正常。

酷派集团首席知识产权官张娜称，酷派专利技术通用性很强，因此小米之外，酷派也在与其他手机厂商协商。目前酷派要求小米停止生产及销售，但最终判赔的金额，由法院决定。

诉小米侵权 涉多款小米手机

酷派集团10日晚间发布公告称，附属公司宇龙通信近日就侵害发明专利权纠纷，起诉小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司及小米之家商业有限公司南京第一分公司。

在酷派提出的专利侵害纠纷中，设计的机型共有8款，包括小米的多款旗舰机：小米MIX2、红米Note5、红米5 Plus红米、Note 4X、小米6、小米Max 2、小米Note 3、小米5X。

下面是酷派向法院提出的5项诉讼请求：

1. 判令被告一立即停止生产、许诺销售、销售侵害发明专利权的小米MIX2、红米Note5、红米5 Plus数字移动电话机(手机)的行为。

2. 判令被告二、被告三立即停止许诺销售、销售涉嫌侵害发明专利权的小米MIX2、红米Note5、红米5 Plus数字移动电话机(手机)的行为。

3. 判令被告连带赔偿原告经济损失，以对被告侵权所得利润进行审计的结果为准。

4. 判令被告连带承担原告为制止侵权行为所支付的合理费用。

5. 判令被告连带承担案件全部诉讼费用。

事实上，早在今年1月，酷派集团曾发布公告称，其附属公司宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司，向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，控告小米公司侵犯其发明专利。

当时，小米方面回应称，酷派提供的事实并不清晰，侵权指责有待商榷。此外，小米最近几年和微软、诺基亚等全球知名企业进行了大量专利合作，拥有丰富的专利储备，小米针对此次事件将积极应对。

据悉，酷派表示，起诉小米原因在于，酷派2014年就曾给小米公司发送多次的警告函，就提出的涉嫌侵权的专利与小米进行友善磋商，但小米均采取了忽视态度，公司只能通过法律途径寻求救济。

巨亏下的酷派

作为一家老牌手机厂商，曾经的国产手机四强“中华酷联”之一，酷派“卖身”乐视之后就深陷巨亏和资金链断裂泥潭。

从酷派2016年度财报来看，酷派集团2016年收入为79.69亿港元（约合人民币63.84亿元），同比减少45.7%；公司拥有人应占亏损43.79亿港元（约合人民币35.08亿元）。此外，酷派集团现金及现金等价物结余为13亿港元（约合人民币10.6亿元）。

酷派在财报中表示，收入减少主要因为业务重组过程、中国智能手机市场竞争剧烈以及该年度市场份额及销量减少所致。期间来自酷派4G智能手机的的收入同比减少42.6%，至2016年的73.46亿港元（约合人民币58.85亿元），主要因为该年度手机销量减少所致。

2016年6月，乐视成为酷派的第一大股东后，贾跃亭曾经放出豪言，2年内，乐视+酷派要卖出1亿部。当时的酷派CEO刘江峰也曾为酷派描绘宏伟蓝图：5年内销量过亿，并重回手机行业第一。

如今，一个过去流水在几百亿的手机企业，市值已变成仅剩几十亿了。

正是因为资金链的紧张，所以在去年的绝大部分时候，时任酷派CEO的刘江峰最常做的一件事就是为酷派“找钱”，仅仅是在2017年上半年，他个人就与不下十家企业进行过谈判，包括房地产商以及实业公司。但这并没能挽回酷派的下滑趋势。

2017年8月31日，业内传闻已久的“刘江峰离职酷派”的消息终于坐实，酷派副董事长蒋超接棒。而新上任的蒋超更多的是充当“救火员”的角色，解决债务危机。

那么在国产手机竞争愈发激烈的背景下，接下来酷派会怎么做？