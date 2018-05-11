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好的名字很重要：“Data公司”下一站

好的名字很重要：“Data公司”下一站
2018年05月11日 18:26 界面
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图片来源：Tableau图片来源：Tableau

　　数据很重要，对于已将“Data”作为股票交易代码的公司而言，这个词更意味着一切。

　　原标题：“Data公司”下一站

　　来源：界面新闻

　　作者：彭新

　　如果问及“大数据的最后一公里”是什么，可能没有人会比Tableau更有底气回答这个问题，答案是——可视化。

　　试想一家早餐店，当别人问起店主这个月业绩如何时，一张排满数据的表格会是答案，但更好的方式将是一幅直观的图，它不仅让枯燥的数据和信息变了模样，更是一种生动有效的叙事方式。

　　除了企业报表，数据可视化的应用遍及各处。比如，通过Switch取得成功后，如何回顾任天堂的发展历史，以及该公司旗下各类游戏产品的销量？一张图即可解决。

由Tableau制作的任天堂历史与销量可视化图表。由Tableau制作的任天堂历史与销量可视化图表。

　　这就是数据被可视化之后的魅力，它们会产生逻辑、意义，变成更值得思考的东西。把枯燥的数据以简单友好的形式呈现出来，直观，甚至有可能更娱乐化。

　　Tableau即擅长此道，该词源自法语，意为“图表”，顾名思义，Tableau是一家主要面向客户数据提供可视化服务的公司。

　　Tableau源于斯坦福大学的课题Polaris，其核心理念是使数据库结构的数据易于可视化和分析。传统数据库反馈的是表格，分析员对表格进行分析、整理，找出结果，不够直观。2003年，三名斯坦福校友Pat Hanrahan、他的博士生Chris Stolte，以及Christian Chabot，决定将Polaris商业化，最初的产品叫VizQL。

　　VizQL（Visual Query Language）是一种可视化查询语言，简单来说，通过“拖”、“拽”，实现数据查询，然后再将数据直观地以图表形式表达出来。这让不具备复杂数据分析能力的人也能轻松应对数据。

　　“VizQL其实就是Tableau的DNA，它做的是读取数据，并快速把它变成一个图，这就是Tableau未出世之前的版本。”Tableau大中华区总监叶松林在一次访问中，如此描述。成立伊始，Tableau便确定自身的使命为“帮助人们查看并理解数据”。

　　这是一个可以做大的生意，2013年，Tableau在纽约交易所上市，股票代码为“Data”，意即数据。目前其市值达到75亿美元，截至2018年第一季度，Tableau营收达2.24亿美元，比去年同期增长12%。

　　Tableau上市之初，“大数据”一词还是个时髦的概念，其实所谓的“大数据”，正是云计算、云端应用、各种移动设备和社交网络不断普及的结果。如何管理和利用这些数据，并最大化它们的价值，成了很多公司不同业务的基础。

　　显然，Tableau的壮大离不开数据“爆炸”，据IDC的研究，2016年全球产生的数据量为16.1ZB（1ZB等于1万亿GB），到2025年，这个数字将扩展至163ZB，几乎增长了十倍。“大数据一直都在被产生、制造和存储出来，所以说数据的增长速度越来越快，这也和Tableau的使命极其相关。”叶松林告诉界面新闻，如何处理这些激增的数据，正是他们所长。

　　十多年来，这家公司一直专注于数据可视化，成为了该领域的先驱，其客户涵盖括服务、电信、金融、医疗保健、娱乐文化等等多个方面，最新的合作方包括联合国。在中国，其合作伙伴包括东方航空，上海财经大学等企业和机构。

　　Tableau业务最初主要包括两方面：一是拷贝授权，二是软件维护和服务——这让Tableau看起来像是家把软件一盒盒卖给企业客户的传统软件公司。

　　但情况已经发生变化，2017年4月，该公司推出新产品订阅模式，允许用户按月订购产品服务。2018年4月，Tableau宣布采用新定价方案，原有的软件授权方式不再存在，产品转为订阅模式销售。相当于微软不再销售终身授权的盒装Office软件，而仅提供按订阅付费的Office 365。

　　“订阅许可是一种更简单的模式，并且与客户价值更加一致。 这将使企业更容易通过降低所需的初始投资来开始使用Tableau。 它将提供更大的灵活性，扩大Tableau的用户规模，降低客户风险。“Tableau首席执行官Adam Selipsky曾解释称，对于转变付费模式的接受度，他在最新财报说明中提到，此前近60%的用户采用了Tableau的订阅授权许可。

　　“越来越多的人需要应用数据，借助数据分析结果进行决策，但我们发现，人们对数据分析的参与程度是不一样的。”Tableau首席开发官Andrew Beers说，“比如数据分析师，需要对数据进行分析和解读，而另一些群体，只希望借助数据回答一些问题。因此，我们希望通过不同定价方式来体现。”简单而言，Tableau的商业模式已从贩卖软件变为提供针对性更强的服务。

　　体现在产品上，其早期产品划分较为简单，即桌面版，服务器版，以及免费的公众版。

　　桌面版运行于Windows系统，按功能的区分为个人版和专业版（个人版只能导入Excel，专业版可导入各种数据库）。服务器版面向企业用户，基于企业服务器和Web网页，用户使用浏览器进行分析和操作，还可以将数据发布到Tableau Server与同事进行协作，实现了可视化数据交互。

　　免费的公众版可以理解为微软的办公套件在线服务Office Online的“Tableau版”，不过公众版更加社区化，用户只能将自己运用公众版制作的可视化作品发布到网络社区，而不能保存在本地。以此来看，公众版更像是Tableau桌面版的基础试用版，重在体验和分享。

　　“借助Tableau，人们可以在同一个集成式分析平台上回答问题、共享见解、管理用户权限。无论在任何计算平台上，您都可以分析来自任何数据源的任何规模的数据。”Tableau宣称。

　　Tableau还在不断地更新自己的产品并且提供技术支持，2018年4月，Tableau发布了新产品Tableau Prep，它是一款数据清理工具。

　　Tableau Prep解决的问题是：如何把我们的数据放到分析软件中？根据第三方机构研究，公司往往花费50%到90%的时间在数据清理及数据准备上，只有28%的公司确信自己整理的数据是有切实意义的。科技媒体ZDNet曾评论称，这意味着很多专业的数据人士目前工作的很大比例都在做一些“不太专业的工作”。

　　现在来看，Tableau Prep仍是一个围绕挖掘数据价值而横向扩展的产品，“这款产品与我们的一系列产品能够很好地集成和整合。”Andrew Beers说，“在此前的用户试用中，最令人印象深刻的是，一名用户在一个周末简单上手学习使用Tableau Prep后，就表示，他之后再也不用Excel进行数据清理准备了。”

　　这当然可以理解为Tableau试图将用户拽出Office生态圈的努力之一，在该领域，微软推出了Power BI并整合入Office。实际上，在Gartner 2018年2月发布的分析和商业智能魔力象限图中，Tableau与微软、Qlik是仅有位于领导者象限的三家公司。

　　整合入Office套件的Power BI颇具杀伤力。Gartner就评述认为，微软拥有清晰且富有远见的产品路线图，在垂直领域同样表现不俗。随着Power BI的持续强劲增长以及客户对其的兴趣和采用程度提高，可想而知，微软未来将一直会是Tableau的强劲对手。

　　Tableau要考虑的不仅只是微软——中国是它未来蓝图的另一个重要部分。在2015年正式入华之前，Tableau主要通过代理在国内销售产品，随后的两年，其在上海与北京先后设立办公室，扩展中国市场。

　　尽管Tableau此前曾谦逊表示，习惯用汉字进行可视化沟通的中国人可能更习惯查看和理解数据。但现实点看，数据可视化在中国可能仍处于市场教育的阶段。“如果你要问我竞争对手是谁，我们现在最大的竞争对手就是不用数据的人，我们希望帮助每个人把手边的数据用起来。”叶松林如是认为。

　　从财报来看，中国市场为Tableau贡献的营收并不算大，截至2018年第一季度，包括中国市场在内的国际市场收入占当季总收入的近三成，北美仍为最大的收入来源地。不过，叶松林强调，“无论是人员，还是业务，目前来看，（中国区）都呈现倍数增长。”

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