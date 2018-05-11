为何联想在5G标准方案的投票问题被翻了出来？

来源：观察者网

作者：马雪

近日，联想2016年底在5G标准方案的投票问题被翻了出来，又掀起舆论热烈讨论。

有传言称，在3GPP举办的有关5G标准的表决会议上，联想集团针对5G标准的Polar短码方案投票(该方案由中国企业主导)做出了弃权，即联想带着收购的摩托罗拉一起站队了高通，而没有支持中国企业华为，最终导致华为以微弱劣势输了。

对此，联想集团今日（11日）发布声明表示，“在3GPP举办的有关5G标准的表决会议上，联想针对5G标准的Polar方案投票（该方案由华为等中国企业主导），包括联想旗下的摩托罗拉移动，所投的都是赞成票。”

联想集团表示，“联想谴责任何造谣行为。一直以来，联想都非常支持中国5G技术的发展，未来也会为推动5G技术和相关产品的研发继续努力。”

联想集团还表示，“一直以来，联想都非常支持中国5G技术的发展，未来也会为推动5G技术和相关产品的研发而继续努力。”

联想集团声明

两次会议：一次反对一次支持？

事情其实起因于中兴，中兴事件后，网上盛传在争夺5G编码标准的时候，中兴背后捅了华为一刀，把票投给了高通。

很快网友就发现，这完全就是子虚乌有的谣言，中兴一直鼎力支持华为主导的方案。

但有网友顺着线索查到3GPP举办的一次有关5G标准的会议记录，却发现中兴支持华为，但联想却支持高通。

于是乎，这两日在知乎、新浪微博等社交平台上，不断冒出“联想为什么不给华为投票”、“联想不支持Polar方案”等帖子，引起舆论热议。

网上热传的相关贴子（图源网络）

而联想今日却发声明称对华为主导的Polar方案，联想投的都是赞成票，这是怎么回事？难道有一边撒了谎？

实际上，编码方案是开了两次会确定下来的，双方说的不是一次会议。

两次会议分别是，2016年10月10-15日在葡萄牙里斯班召开的“3GPP RAN1 86次会议”，和在美国11月14-18日开的“3GPP RAN1 87次会议”。

3GPP是一个国际组织，旨在为通信系统制定全球适用技术规范和技术报告，但每次技术标准讨论都要持续一段时间，所以会有86次会议，87次会议，而这就是令网友们混淆的地方。

在第87次会议上，华为力推的Polar Code（极化码）方案最终胜出（战胜高通的LDPC码），成为5G控制信道eMBB场景编码最终方案。

数据信道以长码为主，而控制信道以短码为主。实际上，高通主导的LDPC被确定为5G eMBB场景的数据信道编码方案，所以在短码上也有斩获。但很多新闻报道都会说是LDPC拿下了5G中的长码，Polar拿下了短码。

就是在这场会议上，正如华为今日的回应所说：“在3GPP举办的有关5G标准的表决会议上，联想针对5G标准的Polar方案投票（该方案由华为等中国企业主导），包括联想旗下的摩托罗拉移动，所投的都是赞成票。”

观察者网查询3GPP官网提供的会议记录，虽然看不到最后的投票结果，但可以看到各企业发起的联署提案。

联想确实如其所说，在控制信道和数据信道短码方案上，支持Polar方案。

美国举行的第87次会议会议记录截图

但也有网友指出，联想只强调了在短码上投的是Polar，但回避了长码投谁的问题。不过，在数据信道长码方案上，LDPC的优势显著，联想的票也影响不了什么。

而此前在网上盛传的联想投票高通的会议记录截图，则出自2016年10月在里斯班的第86次会议。

在那次会议上，数据信道编码标准是主要讨论内容。联想确实联署了支持LDPC码成为eMBB数据信道的唯一编码方案。

第86次会议上支持LDPC的完整名单

而中兴等希望大于X长度的长码用高通的LDPC，而小于X长度的短码用华为的Polar。

第86次会议上支持LDPC+Polar的完整名单

观察者网专栏作者铁流强调，Polar虽然获得了中国企业的力挺，但其实并不完全属于中国，更不属于华为。Polar码是土耳其一位学者提出的，很多专利并不在中国公司手中。之所以力推Polar码，主要是因为这项技术比较新，欧美公司技术积累相对较少。另一方面LDPC这项技术时间出来长一些，也相对成熟一些，欧美公司技术积累也比较多。

铁流指出，这次投票没有必要用非常富有“民族情绪”的眼光去审视，毕竟Polar并非中国原创，很多专利也不在中国企业手中，同时，华为、中兴在LDPC上也有不少专利。不能用Polar=中国，LDPC=外国的眼光去看待。

中国企业力推Polar，更多的是手上没有原创好牌的情况下，从产业实力非常弱的玩家手里借一张牌，当作用来防御欧美科技公司的武器。由于LDPC很多专利过期或快过期了，最后投票的结果更符合全球通信厂商的利益。毕竟大家都被3G时代高通的霸道吓怕了。不可能再让一家独大。

3GPP是个什么组织？

3GPP(Third Generation Partnership Project，第三代合作伙伴计划)是一个成立于1998年12月的标准化组织，目前其成员包括：

欧洲的ETSI(欧洲电信标准化委员会);

日本的ARIB(无线行业企业协会)和TTC(电信技术委员会);

中国的CCSA(中国通信标准化协会);

韩国的TTA(电信技术协会);

北美的ATIS(世界无线通讯解决方案联盟)

印度的TSDSI(电信标准开发协会)。

各个国家和企业主导的方案想列入5G标准，需要组织内成员表决通过。

3GPP定义的5G分为3大场景：

eMBB：3D/超高清视频等大流量移动宽带业务；

mMTC：大规模物联网业务；

URLLC：需要低时延、高可靠连接的业务，如无人车等。

据知乎网友D.Han介绍，目前来看，商用价值最高的场景明显是eMBB，比如大家平时使用的蜂窝流量，包括刷知乎看视频都算到这一块里。所以，这一块标准争夺的最为激烈。

eMBB场景下分控制信道和数据信道，顾名思义前者用于传输控制信息，后者则用于传输数据信息。

在传输信息前，需要对信息进行信道编码。在信道编码中，编码分为短码和长码，这么做可以降低平均码长，提高通信效率。