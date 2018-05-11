新闻集团首席执行官呼吁各国政府审查技术算法

新浪科技讯 北京时间5月11日下午消息 新闻集团负责人呼吁各国政府设立“算法审查委员会”，以对科技公司加以监管。这是默多克旗下的这家媒体集团对互联网平台发起的一系列攻击中的最新一次。

周四，在该公司开始季度财报电话会议时，新闻集团首席执行官罗伯特•汤姆森把矛头对准了硅谷，质疑其在数据收集、透明度和“算法滥用”的可能性。

汤姆森表示：“Facebook、谷歌和亚马逊收集了大量的个人数据，这意味着各国政府应当考虑设立算法审查委员会，如果设计得当，它将为担心算法滥用的个人、客户和竞争对手提供必要的透明度。”

“这些算法已经很强大，但未来它们一定会变得更加可怕，而且它们非常有可能歪曲新闻和我们客户的需求，这就需要得到更好的理解和监控。”

这位新闻集团首席执行官希望能够顺势利用人们在2016年美国总统大选之后加剧的对互联网公司的负面情绪，以及美国政府重新处置“科技巨头”的反竞争行为。

汤姆森以Facebook最近宣布的进军在线约会计划为例，称其为“拥有横向支配力、并利用这种影响力去主宰纵向市场的公司”的最新例子。

他称赞Google采取措施结束其“首次点击免费”的政策，这一政策允许通过搜索结果免费访问订阅网站。但他同时表示，这只是“回归初心的第一步”。

今年早些时候，默多克要求Facebook支付“转载费”，类似于有线电视公司向发布商支付费用。Facebook一直在努力寻找新的途径，来寻找更有价值的新闻和得到广泛信任的出版商，将其与社交网络上的谣言传播者和点击诱饵区别开来。

汤姆森表示，默多克长期以来反对“平台对新闻业产生负面影响”，最终得到了其他出版商和政府的广泛支持。“更加聚焦于生态系统……应该会给我们更多机会创造更大的利润，”他说。

汤姆森同时提到：“我们和其他出版商也在与Facebook进行商讨，这肯定会引起人们对道德和真实的关注。”(风轻)