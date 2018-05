直击|FF全员信：FF中国总部将落地广州 工厂如期开工

新浪科技讯 5月11日下午消息,今日Faraday Future发出了一篇庆祝四周年的全员信,信中提到了公司近期的一些进展。

“2014 年,创始人贾跃亭先生和一支只有几个人的团队想要在加州建立一家智能互联网电动车公司。”全员信中提到,团队方面,近期有来自福特、特斯拉等公司的人才加盟,负责如财务和 IT 等关键领域。同时,汉福德当地生产和技术保障的大规模人员招聘也已全面展开。五月,将迎来汉福德工厂的正式建设和首批生产设备安装;FF 还将全面登陆中国,而 FF 中国总部也将会在广州落地,广州工厂很快就会如期开工。

FF方面表示,几乎所有的关键供应商和承包商都已经就位。在任何情况下,都不会以任何理由随意地解雇供应商或承包商。

今年4月底,有媒体报道,FF的两辆电动车FF91从中国海关清关,运往乐视汽车位于北京酒仙桥的办公地点电通大厦。乐视汽车方面暂未对此进行回应。此前据《国际金融报》报道, FF 91已经于4月22日抵达中国海关,4月28日清关,5月初出关,将于5月在国内亮相。

以下为全员信全文:

四年来,FF 点燃无数人的梦想;历经劫难后,是时候把它照进现实了。

亲爱的 Faraday Futurists,四周年快乐!

感谢你们在 FF 每一天的付出,你们的辛勤工作和奉献正在让 FF 91 的按时交付如期达成,FF 91 也将重新定义出一种可以让人类更加自由生活,移动和呼吸的出行方式。过去四年间我们成就卓著,却也教训深刻;我们收获满满,但也面临挑战。那么,下一步是什么?在谈论未来之前,让我们先用一点时间回忆一下过去,谈谈 FF 这家公司为何诞生,以及怎样发展壮大的吧。

2014 年,我们的创始人贾跃亭先生和一支只有几个人的团队想要在加州建立一家智能互联网电动车公司。尽管面临质疑和批评,FF 依然构建了准确预判未来产业趋势的公司愿景和使命。电动化、智能化、互联网化和共享化是 FF 思想体系的核心,亦是 FF 公司理念的支柱。FF 当下的 Slogan 准确体现了这一切的核心要义,那就是“共享智能出行生态世界”。

归功于更多颠覆者和拓荒者的陆续加入,FF 得以在较短时间内成长并壮大。我想我们都是拓荒者,有时会感到孤独和生不逢时。但拓荒者是生而孤独的!面对创业初的反对、质疑和不解,我们从未动摇过。Faraday Futurists 始终坚信只要能够点燃更多人的梦想,我们的坚持终将令整个社会受益。四年来 FF 经历了太多磨难,甚至经历了生死攸关的考验,但是我们挺过来了。FF 没有退缩,而且有你们的支持,FF 将继续前行。看到越来越多新生力量跟随 FF 的脚步加入造车大军,我们应该感到自豪。“四化”趋势已经成为业内公认的方向。终于,拓荒者不再孤独!

FF 91是一款打破边界的产品。这款全能车构建了一个打破三大产业边界的智能出行生态系统。再加上 “汽车机器人”这一属性,FF 91 甚至找不到可以对标的同类产品。我们还要为 FF 获得的众多专利而欢呼,这些将会帮助 FF 在车辆平台、计算平台、自动驾驶、动力系统、互联网系统和 AI 人工智能等六大技术领域不断创造更多变革。时至今日,FF 已经成为互联网及消费电子行业人才比例最高的电动车公司,这已经从基因层面佐证了 FF 的生而不同。

我们将继续致力于商业模式和运营模式的变革,我们将会重新定义合作以重构传统汽车经销模式。

变革和引领绝不仅仅是口号。我们需要持续不断的努力、激情和效率来实现 FF91 的按期交付。我们将会并肩作战,为量产成功付出一切努力,这其中也包括资金支持。投资人给予了我们源源不断的资金保障,同时又完全放权我们的日常运营。再次感谢大家努力取得的重大进展。

团队方面,近期有来自福特、特斯拉等公司的人才加盟,负责如财务和 IT 等关键领域。同时,汉福德当地生产和技术保障的大规模人员招聘也已全面展开。五月,我们将迎来汉福德工厂的正式建设和首批生产设备安装;FF 还将全面登陆中国,而 FF 中国总部也将会在广州落地,广州工厂很快就会如期开工。

几乎所有的关键供应商和承包商都已经就位。我们彼此将会展开良好合作,因为他们对 FF 91 的交付至关重要。在任何情况下,我们都不会以任何理由随意地解雇供应商或承包商。我们张开怀抱,向所有优秀的供应商和人才开放。

前路漫漫,道阻且长。我们既不能躺在过去的功劳簿上沾沾自喜,也不能因为目标过于挑战而主动退缩。让我们再激情一点,我们必须坚韧执着、永不认输,因为 FF 的词典里永远没有“放弃”二字。曾经,我们是梦想的引领者。现在,是时候聚焦新物种 FF 91 按时高品质地交付了,对此我们绝不会有丝毫松懈。我们要通过交付、交付、交付,让我们的梦想真正照进现实!

Fight to the first!

CEO Office