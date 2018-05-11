特朗普：将确保美国在人工智能上保持领先地位

新浪科技讯 北京时间5月11日下午消息，面对中国方面的竞争和担心人工智能对美国工人的潜在影响，白宫官员承诺将努力维持美国在新兴人工智能技术方面的领先地位。

在白宫的人工智能大会上，特朗普的技术顾问迈克尔·克拉特西奥斯（Michael Kratsios）承诺，政府将通过更多研究经费和其他举措优先推进人工智能的研究。

“美国一直是人工智能的全球领导者，特朗普政府将确保我们国家始终在人工智能方面保持领先地位。”克拉特西奥斯说。

除了增加联邦经费之外，克拉特西奥斯还提出人工智能研究人员最终可能有机会接触更多政府的国家实验室网络，以及政府的“大量纳税人资助的数据，前提是不违反隐私和安全。”

人工智能是允许计算机模拟人类智能，处理任务的软件，比如识别和处理图像或语言。

专家认为AI技术是美国企业的一大潜在增长领域。但与此同时，就AI可能带来的失业和其他危害，人们也多有担忧。

人工智能也是中美两国争夺全球科技优势的核心领域之一。

出席白宫人工智能大会的公司大约有40多家，包括科技巨头亚马逊、Facebook、Alphabet旗下的谷歌、英特尔和微软。其他参与该大会的非科技公司有美国银行、波音公司、通用电气、福特汽车、高盛集团和沃尔玛等。

政府希望在大会中取得平衡，即一边接受人工智能能带来的好处，一边也承认其能够带来的潜在政治挑战。

但是公司多数仅派出了他们的AI和信息技术专家，而非他们的首席执行官。英特尔的首席执行官Brian Krzanich和CVS Health的首席执行官Larry Merlo是少数出席的首席执行官。

大会在艾森豪威尔行政大楼举行，并对话将协助政府制定未来政策，比如为AI创新消除障碍。

目前，加速自动驾驶发展的立法在国会遇到了些许阻碍，安全顾虑是其一。该新兴行业的倡导者表示，这可能会引发各州出台新规定，推迟技术的部署。

该立法也引发了对自动卡车未来前景的政治争论，主要是司机们和他们的工会对此感到忧心忡忡。

在就AI的发言中，克拉特西奥斯承认“在一定程度上，职业取代在所难免”。但“我们不能坐视不管，指望市场可以解决问题，”他说，“我们必须发扬美国人民一贯的精神：适应。”

他承诺说，“特朗普总统永远不会忘记美国的工人们”，并且政府也将努力为美国工人们创造更有效的科学教育机会。

人工智能领袖也希望政府和企业共同努力，促进AI的发展，同时也避免不必要的危害。

“科技部门应致力于确保所有美国人都能从这种革命性的技术中受益，比如拯救生命，提高我们收获粮食的方式，改革教育等等，”信息技术产业委员会主席迪恩·加菲尔德在本周发布的声明中说道。

有些行业领导人周四时也表达了他们的顾虑，担心美国因缺乏更明确的国家战略而错失领先AI技术的良机。

“其他国家非常积极，”英特尔的副总裁兼人工智能总经理Naveen Rao说，“他们可以借助政府去除技术采用的障碍，但由于我们的运作方式不同，我们做不到这一点。如果这个问题得不到解决，我们很有可能会失去原本的优势。”

IBM研究部门的负责人Arvind Krishna提到，讨论的一个要点是如何让AI更易于理解，以构建公共信心。

“人们相信AI非常重要，为了获得他们的信任，AI必须易于理解，”他说。

Cargill的首席信息官Justin Kershaw说：“我认为一些学习已经发生，一些想法也已经得到交流。”

与会者也提到了政府官员表示有兴趣扩大人工智能的使用来改进政府服务。

互联网协会的政府事务官员Melika Carroll说：“AI在改变和改进我们日常生活方面具有巨大潜力……我们很高兴特朗普政府推进这一重要的对话，并确保美国已经准备好利用AI所带来的一切优势服务于社会和经济的各个方面。”(木尔)