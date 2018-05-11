直击|腾讯、京东在OTT领域合作：推定制款智能电视

腾讯 视频客厅产品部总经理赵罡 视频客厅产品部总经理赵罡 微软雅黑',sans-serif;">

新浪科技讯 5月11日下午消息，腾讯与京东在OTT领域首次宣布进行深度合作，腾讯视频与京东家电、京东智能推出智能电视产品，实现智能语音控制下的“边看边买”。

“OTT日均开机时长已超出传统电视110分钟，OTT终端激活量稳步增长，有望与有线电视追平实现逆转。”腾讯视频客厅产品部总经理赵罡表示，“用户观看习惯升级，越发注重视听享受，智能客厅时代全面到来。电视购物在未来仍然存在必要性和独占性，而大屏将帮助家庭更加便捷、快速地完成购买，并激发很多用户即时性的购买需求。”

据了解，京东、腾讯和电视厂商三方合作，其定制机产品预置京东购物TV版、京东微联和腾讯智能语音功能。其中，腾讯智能语音由企业级人工智能实验室腾讯AI Lab研发，为用户提供语音交互体验。“边看边买”和语音购物是由京东智能研发的电视购物产品，用户在电视上看到商品广告时，无需在电视端进行操作，通过定制的遥控器按键或声控即可快捷完成下单，此广告对应的商品也会添加到用户的京东商城手机App购物车中，用户也可以从手机端完成支付购买。

该产品使用腾讯视频极光UI3.0系统，腾讯视频作为电视的独家预置内容提供方，为用户提供多项独享特权。京东家电、京东智能he 腾讯视频共同推出，首批参与合作的电视厂商为三星、飞利浦、东芝、长虹、TCL。

对于腾讯内部在AI方面的研究，赵罡在采访中表示，AI领域确实是腾讯公司的重中之重，公司现在有3个BG（事业群）都在同时研究与AI相关的课题。基于电视这一终端的语音平台解决方案，更多是汇集了目前公司内部在AI底层技术的一些核心技术，比如有的BG擅长搜索制图谱、有擅长图像识别、有的擅长语音识别和语音合成，相当于把公司内部几个BG的底层能力汇集在一起形成一整套完整的解决方案。

赵罡透露，腾讯与京东达成深度合作后，将把拥有的内容、渠道、技术等核心优势为家电行业赋能，开拓智能大屏市场，同时推动智能语音深入电视、空调等家电产品。（宵寒）