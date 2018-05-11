腾讯与英国签贸易协议：将在牛津大学开设电竞课程

新浪科技讯 北京时间5月11日下午消息，作为世界上历史最悠久的大学之一，牛津大学将会首次开设电竞课程，这是其与中国企业腾讯合作中的一部分。

据路透社报道，英国政府与中国第二大公司腾讯近期宣布达成贸易协议，而在牛津大学开设电竞课程就是贸易协议的一部分。

英国负责国际贸易的国务大臣Liam Fox在昨天的记者会上表示：“未来几年，英国将会获得绝佳的机会，与诸如腾讯这样的知名公司合作，一起推动创新发展，塑造全球贸易的未来。”

腾讯是世界上最大的电竞公司，这一贸易协议的达成也成为该公司全球贸易扩张的另一途径。继约克大学和他的合作伙伴ESL UK开设电竞课程之后，牛津大学与其他英国大学也加入了其中。

电子竞技在全球学术界占有重要地位，美国的多所大学都为学生开设电竞课程并提供奖学金。另外，电竞管理课程也在欧洲初步成形。比如法国电竞战队Vitality甚至让自己的队员去最新创立的“游戏校园”里学习多门与电竞相关的课程。

Dot电竞曾尝试联系牛津大学，想要得到更多关于腾讯与其合作开设电竞课程的信息，但是在消息公布的之前并没有得到任何回复。

除了为牛津大学提供独一无二的电竞课程外，腾讯公司与英国政府达成的贸易协议还涉及了其他的领域——如时尚、电影、游戏等多个行业。

腾讯对于世界电竞行业的影响巨大。该公司旗下除了有英雄联盟开发者Riot Games公司之外，还持有《堡垒之夜》开发公司Epic Games的大部分股份;此外，他们还获得了Bluehole公司《绝地求生》的中国发行权。(风轻)