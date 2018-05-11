小米要将智能家居设备推向美国市场 手机依旧缺席

新浪科技讯 北京时间5月11日下午消息，小米目前正在筹备在香港进行IPO，并且寻求通过IPO至少融资100亿美元。除此之外，他们还希望将自己的智能家居产品带到美国市场。

该公司最出名的产品，就是他们生产的价格较低并且质量不错的智能手机设备，但是除了手机之外，小米还有数百种其它产品，例如电池充电器、智能台灯、空气净化器等。在谷歌的Google I/O开发者大会举行期间，小米宣布了两件事情：第一，他们要将自己的智能家居产品推向美国市场；其次，这些设备将会支持Google Assistant虚拟助手。

小米公司国际业务副总裁王翔表示，首批登录美国市场的产品包括米家床头灯、米家LED智能灯泡以及米家智能插座，未来还会有更多的小米智能家居产品登录美国市场。一般情况下，小米会通过亚马逊以及在各地开设的实体店销售这些设备。

然而，小米的手机设备还是没能进入美国市场进行销售。

小米公司CEO雷军此前曾表示，该公司希望最晚在2019年初开始在美国市场销售该公司生产的智能手机设备。

除了美国之外，小米还将会继续深化自己在俄罗斯和东南亚的发展。本周早些时候，小米公布了他们新的扩张计划，在已经进入了西班牙市场之后，该公司将会进入法国和意大利两个欧洲国家。另外，他们已经与Hutchinson签署了运营商协议，从而进入英国和其他欧洲国家。

但是可以预计的是，小米在美国市场一定会采取稳扎稳打的策略，尤其是在华为和中兴相继在美国市场上折戟的情况之下。(月恒)