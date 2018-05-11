惠普加码“年轻化”策略 并在一季度再次超越联想

在过去一年，惠普蝉联IDC报告中三个季度的PC销量冠军。看起来，庄正松的策略确实让惠普发生了不小的变化。

来源：界面新闻

作者：伍洋宇

“与年轻人为伍。”庄正松的这句话，极能概括惠普正在做的事情。

5月8日，惠普在北京推出全新惠普星系列笔记本。TFBOYS的王源成为继黄轩、杨洋之后，惠普的又一位年轻代言人。

作为惠普公司大中华区的总裁，庄正松在惠普供职的时间甚至超过了王源的年龄，但这丝毫不影响他带领惠普继续深入年轻群体。

除了通过京东、天猫等线上渠道收集年轻人的需求和反馈，惠普还建立了“惠普梦工厂”让自己离他们更近。“刚开始时可能只是单方面的一种资助，到后面变成一个沟通平台。”庄正松说，“现在如果要去收集一些年轻人的意见，我们会把这个平台作为首选。”

年轻化是惠普消费级PC的标签之一，惠普希望在产品品类上划分出更明显的分界线。除了注重游戏体验、外形轻薄的消费类PC，还有重视安全性和连接性的企业级PC。后者主要针对规模较小的中小企业，在性价比上有更多考量。

这一切，都在印证庄正松2014年回归惠普时提出的——跟消费者做沟通。

4月12日，IDC发布了2018年第一季度PC出货量报告，惠普以1367.6万台的销量、22.6%的市场份额位列第一，相较2017年同比增长4.3%。联想、戴尔、宏碁和苹果，顺位排列在第二至第五。在Gartner的报告中，虽然统计产品类别有所差异，但惠普第一、联想第二的排名并没有改变。

此前的2017年，惠普蝉联IDC报告中三个季度的PC销量冠军。看起来，庄正松的策略确实让惠普发生了不小的变化。

“我回惠普的时候年纪已经比较大，所以我觉得自己还是能够比较冷静地看自己为什么回来。“庄正松说道，“不是因为一个工作，也不是因为一份薪水，而是因为有一些想法。”

在这个想法中，他很清楚地界定了想做的两件事情，第一就是把惠普的市场份额“要”回来，彼时惠普在中国市场的份额一度跌至第四、第五位。“如果说惠普是一个在全球都挺堕落的品牌，我觉得那也没什么好说的。但是惠普在全球各地都不断地努力向上，在中国一定是哪个地方没做好。”

对于这件事，市场调研机构的报告数据正在慢慢给出答案。

第二件事就是重新培养出一群人。庄正松判断一个团队是否优秀的标准之一，就是有没有人来挖墙脚。2007年他离开惠普之前，手底下的人在外面对不止一份offer，到2014年却是“你们做的到底有什么问题？为什么市场份额不断在掉？”的质疑。

当然，他没有具体描述究竟想培养出什么样的人，只提出了一个规则，“一条心，一起拼”。“我常常跟我的人讲，这个地方我可以跟你保证一定不好混，如果好混就是我的失败。”他的目标很简单，一个人做两个人的事，领三个人的钱。

团队靠谱之后，很多事情变得水到渠成，尤其在获得惠普总部信任这件事上。中国市场很大，惠普全球如果想获得中国市场的青睐，需要很大的投入。庄正松认可“人是主要的差异性”，也理解“假如没有一个靠谱的团队他们（总部）会比较担心。”

在他眼里，这份信任在逐渐累积。比如惠普重新成立了中国创新中心，而这是除美国总部以外少数真正拥有市场调研能力、研发能力，并且能够把一个想法变成产品的地方。

“它投入的绝对不只是人力和财力，最重要的是能够把这个市场的想法真正转变成惠普实质的产品，我觉得这是最重要的。”庄正松说。

如果说这两件事都属于正在进行时，庄正松回来之后还经历过另外一件大事，即惠普公司的分拆。

2015年，惠普宣布将公司分拆为惠普企业和惠普公司。庄正松分管的正是后者旗下的业务，包括个人计算机和打印机。

PC和打印机的业务组合，从财务操作上来讲相对契合。如今PC是一门增长速度进入缓慢期的生意，但它的体量已经发展得足够大。作为第一梯队的一员，惠普依靠PC业务能够产生长期稳定的现金流，这恰好迎合了固定投入成本较高的打印业务。

惠普在激光打印市场有无可置疑的优势，但如果将核心产品剥离来看就情况有所不同。从2016年到2017年第四季度，惠普的A3打印机在中国的市场份额由1.7%增长为7.15%，尽管翻了三倍之多，其与A4打印机近市场一半的份额仍然相差甚远。

惠普在A3市场设立了明确的“202020”目标，即在2020年拿到20%的市场份额。剩下不到两年时间，庄正松认为惠普的机会依然在于技术研发团队以及坚持提升服务和质量。

在PC、打印两个趋于成熟的业务之外，3D打印是一个更具前瞻性的方向。关于这门生意的舆论热潮已经快要散去，但消费级市场依旧不太明朗。

庄正松的态度倒很明确，“惠普的3D打印，特别是在前几年不会做所谓的消费市场。”他认为惠普做的3D打印，要能够取代传统的制造，而不是停留在“做松饼”上。比如面临全球范围内的维修需求时，他希望3D打印完成零件的制造，省去跨区域递送的麻烦。“惠普把它定义为未来的生意，也就是说惠普并不着急追求生意的体量。我们在等待、创造3D产业的生态系统的完整，然后在这里面继续去贡献。”

只不过世界变化太快，惠普也无法给3D打印的未来设置准确的时间表。但有一点可以肯定，这家即将迈入八十岁“高龄”的老牌科技公司正迫切证明自己不会掉队，并且仍有希望引领市场。