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中兴发内部邮件：未来两周是打破僵局的关键期

中兴发内部邮件：未来两周是打破僵局的关键期
2018年05月11日 10:15 界面
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　　中兴将接下来两周描述为“一个关键性的时间窗口”，并要求公司管理层安抚员工的情绪。

　　来源：界面新闻

　　作者：刘燕秋LYQ 

　　中兴的危机还未解除。

　　据彭博5月10日报道，中兴将接下来两周视为解决美国封锁问题的关键节点。

　　一封发给公司高层的邮件显示，中兴将接下来两周描述为“一个关键性的时间窗口”，并要求公司管理层安抚员工的情绪。

　　邮件中写道，“公司目前正努力尽快走出僵局”。“别让不准确的信息和谣言扰乱人心。坚持在你的岗位，鼓舞你的组员，安抚你的团队。”但邮件并没有详尽地阐明两周内的具体应对计划。

　　为了避免两败俱伤的贸易战，中美目前正处于紧张的谈判过程中，中兴这家公司未来发展的不确定性加剧了两国之间的紧张关系。就在本月，中兴已经耗尽了存货清单，也没有其他的补充途径。自本周四起，中兴网站和天猫上的旗舰智能机商店已经暂停销售，包括澳电讯公司(Telstra)在内的供货商停止向中兴提供设备。

　　彭博认为，中兴当前最大的希望可能是寻求来自政府的干预。但考虑到最近中美之间日益紧张的关系，这一尝试也很难成功。特朗普已经对中国的进口产品加征关税，中国则宣称将对从大豆到飞机的美国进口产品采取措施。

　　4月16日，美国商务部工业与安全局（BIS）做出了激活对中兴通讯拒绝令的决定，对中兴通讯采取出口管制措施，禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年，直到2025年3月13日。

　　如今，制裁已经对中兴通讯的经营造成了一定的影响。

　　5 月 9 日晚间，中兴通讯发布公告称，受美方拒绝令影响，公司主要经营活动已无法进行。公告指出，目前，公司现金充足，在合法合规的前提下坚守商业信用。公司及相关方积极与美国政府相关部门沟通，推动美国政府调整或取消拒绝令，推动事情向好的方向发展。

　　目前，中兴通讯已经在深港两地公告停牌，并发布“延期披露2018年第一季度报告及继续停牌”的公告。

　　彭博在文章最后援引杰富瑞的分析师表示，“没人希望中兴因为无法获得美国的关键部件而停产，美国方面正在重新评估中兴的申诉，我认为那是个好兆头。“

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