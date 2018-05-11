传亚马逊设立健康领域团队：语音助手Alexa改变医疗

新浪科技讯 北京时间5月11日上午消息，美国财经媒体CNBC报道称，亚马逊在其下属的Alexa设立了“卫生与保健”（health & wellness）团队，将更加深入探索医疗保健领域。根据亚马逊的内部文件，该团队隶属于Alexa Domain部。

CNBC获得的一份亚马逊内部文件显示，该团队目前拥有十多名工作人员，项目领导人是Rachel Jiang，此人已经在亚马逊工作五年，过去曾经负责视频、广告等业务。

团队成员还包括前Box卫生执行官Missy Krasner和资深工程师Larry Ockene，Larry Ockene，是亚马逊一位拥有十年工作经验的自身技术人员，还有一位经理是Yvonne Chou，已经在亚马逊工作八年，主要负责包邮会员服务、服装服饰商品、零售等。

据知情人士透露，该团队的主要工作是提升亚马逊的Alexa语音助理性能，使其能够在医疗保健领域发挥重要作用，当然，这需要在HIPAA（医疗保险可携性和责任法案）制定的法规和数据隐私要求下来操作。工作的核心很可能是通过家用Amazon Echo设备展开对传统医疗保健行业的变革。目前，这个团队关注糖尿病管理、新生儿、产妇照顾，衰老问题等，并保证会有适当的监管，满足用户数据隐私的要求。

虽然亚马逊并未公开谈及这个“卫生与保健”团队，但是这个团队的建立，表明亚马逊将把Alexa语音技术和数字健康技术进行整合。

截至目前，亚马逊的发言人拒绝对此消息发表任何评论。(风轻)