英伟达第一季度营收32亿美元 净利同比增145%

新浪科技讯 北京时间5月11日早间消息，英伟达今日公布了该公司的2018财年第一季度财报。报告显示，英伟达第一季度营收为32.07亿美元，与上年同期的19.37亿美元相比增长66%；净利润为12.44亿美元，与上年同期的5.07亿美元相比增长145%。

英伟达第一季度业绩以及2019财年第二季度业绩展望均超出华尔街分析师此前预期，从而推动其盘后股价一度上涨，但随后转为下跌逾3%。

第一季度主要业绩：

在截至4月29日的这一财季，英伟达的净利润为12.44亿美元，与上年同期的5.07亿美元相比增长145%，与上一季度的11.18亿美元相比增长11%；每股摊薄收益为1.98美元，与上年同期的0.79美元相比增长151%，与上一季度的1.78美元相比增长11%。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第一季度净利润为12.85亿美元，与上年同期的5.33亿美元相比增长141%，与上一季度的10.81亿美元相比增长19%；每股摊薄收益为2.05美元，与上年同期的0.85美元相比增长141%，与上一季度的1.72美元相比增长19%，这一业绩远超分析师预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期英伟达第一季度每股收益为1.46美元。

英伟达第一季度营收为32.07亿美元，与上年同期的19.37亿美元相比增长66%，与上一季度的29.11亿美元相比增长10%，超出分析师预期。FactSet调查显示，分析师平均预期英伟达第一季度营收为28.9亿美元。

英伟达第一季度毛利率为64.5%，与上年同期的59.4%相比上升510个基点，与上一季度的61.9%相比上升260个基点。不按照美国通用会计准则，英伟达第一季度毛利率为64.7%，与上年同期的59.6%相比上升510个基点，与上一季度的62.1%相比上升260个基点。

英伟达第一季度运营支出为7.73亿美元，与上年同期的5.96亿美元相比增长30%，与上一季度的7.28亿美元相比增长6%。其中，研发支出为5.42亿美元，高于上年同期的4.11亿美元；销售、总务和行政支出为2.31亿美元，高于上年同期的1.85亿美元。

不按照美国通用会计准则，英伟达第一季度运营支出为6.48亿美元，与上年同期的5.17亿美元相比增长25%，与上一季度的6.07亿美元相比增长7%。

英伟达第一季度运营利润为12.95亿美元，与上年同期的5.54亿美元相比增长134%，与上一季度的10.73亿美元相比增长21%。不按照美国通用会计准则，英伟达第一季度运营利润为14.28亿美元，与上年同期的6.37亿美元相比增长124%，与上一季度的12.02亿美元相比增长19%。

其他财务信息：

2019财年第一季度，英伟达向股东返还了总价值为7.46亿美元的现金，其中通过回购股票的形式返还了6.55亿美元，通过派发季度现金股息的形式返还了9100万美元。

整个2019财年，英伟达计划通过派发季度现金股息和回购股票的形式向股东返还12.5亿美元现金。

英伟达将于2018年6月15日向截至2018年5月24日为止的所有在册股东支付每股0.15美元的下一笔季度现金股息。

业绩展望：

英伟达预计，2019财年第二季度该公司的营收将达31亿美元，上下浮动2%，超出分析师此前预期。FactSet调查显示，分析师平均预期英伟达第二季度营收将达29.5亿美元。

英伟达还预计，2019财年第二季度该公司按照和不按照美国通用会计准则的毛利率预计分别将达63.3%和63.5%，上下浮动50个基点；按照和不按照美国通用会计准则的运营支出预计分别将达8.10亿美元和6.85亿美元左右；按照和不按照美国通用会计准则的其他收入预计将达1500万美元左右；按照和不按照美国通用会计准则的税率预计都将为11%，上下浮动1%。

股价变动：

当日，英伟达股价在纳斯达克常规交易中收盘上涨4.35美元，报260.13美元，涨幅为1.70%，创下历史收盘新高。在随后截至美国东部时间10日18：44（北京时间11日6：44）的盘后交易中，英伟达股价下跌8.33美元，至251.80美元，跌幅为3.20%。过去52周，英伟达的最高价为260.50美元，最低价为119.91美元。（唐风）