美国白宫成立人工智能特别委员会

新浪科技讯 北京时间5月11日凌晨消息，本周四，美国白宫举办了一场由人工智能领域的专家参与的科技峰会，在次会议上，白宫科技政策办公室副主任迈克尔·克拉希欧斯（Michael Kratsios）宣布将组建人工智能特别委员会，该委员会由各政府部门人工智能领域的领先研究者组成。

该总统助理同时也是美国科学和技术政策局（Office of Science and Technology Policy，OSTP）局长，他说：“在1956年的夏天，一群美国科学家聚集在达特茅斯学院的校园中，试图寻找一种让机器来解决当时只能由人类解决的问题的方法。那时距今已有62年了，人工智能的时代已经到来，它将给美国人民带来更好的生活。”

人工智能特别委员会（Select Committee on Artificial Intelligence）将由国家科学与技术委员会（National Science and Technology Council）管理，将主要负责向白宫提供政府层面的有关人工智能研究与发展方面的建议，同时将帮助政府、私企、和独立研究者建立合作伙伴关系。

该人工智能特别委员会也将服从OSTP的领导，同时，还将与国家自然基金和美国国防部下属研究机构国防部高等研究计划局（Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA）进行协作。

该委员会的初始成员包括：商务部标准与技术副秘书长、国家标准与技术协会会长沃尔特·科班（Walter Copan）、国防部研究与工程副秘书长迈克尔·格里芬（Michael Griffin）、能源部科技处副秘书长保罗·达巴尔（Paul Dabbar）、国家自然科学基金主管弗朗斯·科尔多瓦（France Cordova）、和DARPA主管彼得·哈纳姆（Peter Highnam）。

为了促成一个政府全部门的讨论，该委员会成员还将包括来自国家安全局、联邦首席信息办公室、和管理与预算办公室的官员。

迈克尔说：“这个特别委员会将由整个联邦政府中的最高级别研究部门官员组成。它将结合各部门的优势，来改善联邦政府在人工智能领域的投入。”

面对会议上出席的人工智能领域工业界和学术界的代表们，迈克尔表示，美国政府将持续在政府内部和产业界推动人工智能的发展。自2015年来，特朗普政府对于人工智能和其相关技术的投资增加了40%以上。

迈克尔说：“我们已经将美国打造成了世界上人工智能研究与发展最先进的国家。我们现在的任务是让美国在人工智能领域继续保持领先。我们将不仅专注于已有技术，还将提供资源来探索更多可能。”（小宝）