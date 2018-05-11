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手机交通退卡、退费标准不一 冗长产业链制约NFC

手机交通退卡、退费标准不一 冗长产业链制约NFC
2018年05月11日 02:16 21世纪经济报道
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　　曾经困扰消费者的“公交卡退押金”难题，在步入移动支付时代再次出现。

　　近日，“华为北京一卡通”的用户陈先生在更换手机时发现，其在华为手机上开通、已经使用了一年半的交通卡无法转移到新手机上，卡内近200元余额无处退费、最初办理该交通卡的押金也不支持退还。

　　“华为北京一卡通”是安装在华为手机上的一张虚拟交通卡，得益于NFC芯片的普及，目前包括华为、小米、三星、Apple在内的手机均可开通虚拟公交卡。以北京市交通卡为例，将手机与交通一卡通合二为一、实现“手机一卡通”的机型超过160余款。

　　记者浏览华为、三星、小米手机的相关业务须知发现，消费者在手机上开通虚拟交通卡时，最初缴纳费用名为“开卡服务费”，而非购买实体卡时缴纳的“押金”。三家终端公司均表示，“开卡服务费一旦支付不支持退还”。同时，虚拟卡内余额也没有退款途径，终端公司在业务须知中提示“请先将余额使用完毕”、“可通过消费方式处理卡内余额”。只有因手机售后问题导致虚拟卡损害的情况下，开卡服务费、余额可支持退还。

　　交通卡一直是终端公司、电信运营商、金融机构尝试进军移动支付的突破口，在2016年全国部分城市开通手机交通卡、二维码乘车等虚拟卡服务之后，交通领域移动支付开始迅速爆发。

　　根据中国交通一卡通技术服务中心官方微信近日发布的一篇文章，2016年，全国新增交通卡中虚拟卡占比尚低于5%。但2017年，接近6000万的发卡总量中，虚拟卡占比已接近40%。以此计算，2017年，全国包括NFC手机交通卡在内的虚拟卡发卡量总计约2500万张。

　　按照目前趋势，手机交通卡数量仍会高速增长。但如果延续手机“开卡服务费不予退还”的政策，未来将有数千万级用户在更换手机时遭遇此类问题。

　　手机交通卡暂缺管理标准

　　根据华为、三星、小米手机用户反馈，记者发现，在北京、上海、深圳三地，上述手机办理的交通卡均不支持退卡，手机开卡服务费不可退还。

　　其中，华为、三星、小米在北京市最新的开卡费分别为16元、29元、29元，在上海市开卡费分别为27元、29元、29元，在深圳市开卡费均为25元。此外，全国大部分地区开卡服务费均在20元以上。虽然此前华为、小米曾限量邀请用户免服务费开通交通卡，但仅提供了数十万免费名额，按照目前千万级手机交通卡用户计算，全国已缴纳、不可退换的开卡费至少已达3亿元以上。

　　值得一提的是，在小米MIUI论坛上，小米公交官方团队介绍，手机上的交通卡，属于对应城市卡公司的“异形卡”。

　　与常见的押金一卡通不同，异形卡是一般具有艺术造型、特殊定制的交通卡，发行量远低于常见押金卡。需要指出，异形卡与押金卡的管理办法存在差异，按照北京市政交通一卡通官网显示，异形卡作为特种卡，不可办理退卡、换卡业务。

　　但是，与诸多Andriod终端公司迥异，苹果手机交通卡却不在“不可退还”之列。2018年3月，Apple Pay首次在北京、上海两地支持交通卡业务，苹果手机的交通卡办理界面直接提示，消费者在北京、上海开通苹果手机交通卡时均收取“20元可退服务费”。上海公共交通卡股份有限公司官网提示，消费者在不使用苹果手机交通卡时“可通过‘上海交通卡’APP办理退卡”。

　　显然，手机交通卡作为新兴虚拟卡，并没有统一的管理办法，各地交通卡管理公司对苹果手机用户与Andriod手机用户执行的管理办法并不相同。

　　“从技术上来看，Apple Pay支持银联HCE，可以在云端管理，交通卡可以注销之后重新发卡，卡片可以实现迁移、重复利用”，知情业内人士透露，“不过，技术并非能否退款的主要原因，这取决于交通卡公司与终端公司、支付公司的协商，要看卡公司是否愿意开放退款的管理权限。”

　　目前，手机虚拟卡的发卡量已经与押金卡持平，远超此前定义的异形卡，对Andriod手机交通卡沿用“异形卡”规定并不妥当。不过上述业内人士分析认为，要更改这一规定可能会遭遇较大的阻力，“最初的押金卡，有多个部门监管，用户押金不可挪用；现在改为不可退的‘服务费’，金额总量不低于当初的押金，但却没有那么多监管了。”

　　错综利益链制约NFC

　　找不到解决途径的陈先生致电华为客服，经协商之后，陈先生同意“可以注销删除卡片，在20个工作日内按照充值路径退还余额，但根据规定不能退回开卡费。”但随后，客服又通知“因删卡系统出现问题，无法提交成功，烦请耐心等耐。”

　　需要指出，除了“退卡”、“退费”难题之外，国内多个城市上线的一卡通APP、二维码乘车等移动支付业务均出现“扫码失败”、“已扣费但充值失败”、“多扣费”、“客服无响应”等一系列问题。

　　究其原因，主要是错综复杂的产业链制约了NFC的发展。

　　早在2005年，日本电信运营商NTT凭借NFC开始主导移动支付产业链，其时NFC产业尚未成熟。2014年，苹果发布iPhone 6时推出基于NFC的Apple Pay业务，如今已发展近1.3亿用户。

　　在国内，电信运营商、银联在2010年就相继以NFC进军移动支付业务，今时今日大行其道的二维码支付在当时远未兴起。然而，包括运营商、银联、终端公司、收单机构在内的冗长产业链却始终难以达成统一标准。如今，二维码在支付宝、微信的推动下已几乎一统江湖，而寄希望NFC进军移动支付的各方却仍在相互博弈。

　　而交通卡领域，由于历史原因，牵涉部门众多，原本就执行多套标准、规范并行。如今移动支付时代，随着终端厂商、支付公司入局，复杂的标准规范、产业体系、业务系统与消费者日益增长的移动支付需求之间的矛盾也愈发明显。

　　目前，2017年开通手机交通卡的消费者大多尚未进入换机阶段，按照国内一年半至2年的换机周期来看，“退卡”、“退费”矛盾或将在今后逐渐爆发，并演变为移动交通的一大制约因素。

退费交通卡退卡
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