苹果：替换电池已备货充足 老款iPhone用户无需等待

原标题：苹果证实：替换电池已备货充足 老款iPhone用户无需再等待

【TechWeb报道】5月10日消息，据国外媒体报道，苹果公司证实，提供更换的手机锂电池已经有充足的备货，老款iPhone无需再等待。

据报道，苹果直营零售店和授权经销商都已收到通知，所有iPhone替换电池库存已充足。这意味着它们现在可以快速从苹果公司获取iPhone替换电池，不用面临发货延迟就可以收到这些电池，但这并不意味着每家苹果商店或授权的维修店都能立刻供货。

此前，许多iPhone用户发现，苹果公司通过操作系统升级降低了老款iPhone的运行速度，以防止手机意外关机。这引起了iPhone用户的不满，作为补救措施，苹果公司提供了29美元的电池更换计划。

随后，苹果手机用户掀起了更换电池的高潮，这导致苹果和供应商陷入了供应紧张的状态。消费者往往需要等待三四个星期甚至更久才能够换到电池。

此前，苹果曾表示，部分手机的锂电池仍然处于供应不足的状态，可能要到3月末或是4月初才有货。但现在看来，苹果已经基本解决了锂电池供应不足的问题。

苹果公司已经发布了带有新功能的iOS 11.3，这个新功能使用户能够跟踪iPhone电池的健康状况和性能状况。软件更新还会自动禁用可能已启用的性能管理功能，以防止意外关机。（小狐狸）