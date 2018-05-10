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百世物流第一季度净亏损5020万美元 同比收窄

百世物流第一季度净亏损5020万美元 同比收窄
2018年05月10日 18:01 新浪科技
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百世物流第一季度净亏损5020万美元 同比收窄
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　　新浪科技讯 北京时间5月10日晚间消息，百世物流(NYSE：BSTI)今日公布了截至3月31日的2018财年第一季度财报。营收为人民币50.038亿元(约合7.977亿美元)，同比增长54.0%。净亏损人民币3.396亿元(约合5410万美元)，而上年同期净亏损人民币4.228亿元。不按照美国通用会计准则，净亏损人民币3.151亿元(约合5020万美元)，而上年同期净亏损人民币4.228亿元。

　　第四财季业绩分析：

　　营收为人民币50.038亿元(约合7.977亿美元)，同比增长54.0%。

　　快递服务营收为人民币32.248亿元(约合5.141亿美元)，同比增长53.8%。

　　营收成本为人民币48.943亿元(约合7.803亿美元) ，比去年同期的人民币33.857亿元增长44.6%。

　　毛利润为人民币1.095亿元(约合1750万美元)，而上年同期毛亏损人民币1.375亿元。

　　运营支出为人民币4.577亿元(约合7300万美元)，比去年同期的人民币2.908亿元增长57.4%。

　　销售开支为人民币2.144亿元(约合3420万美元)，比去年同期的人民币1.132亿元增长89.3%。

　　研发开支为人民币3200万元(约合510万美元)，比去年同期的人民币2690万元增长19.1%。

　　净亏损为人民币3.396亿元(约合5410万美元)，而上年同期净亏损人民币4.228亿元。

　　不按照美国通用会计准则，净亏损为人民币3.151亿元(约合5020万美元)，而上年同期净亏损人民币4.228亿元。

　　EBITDA(不计入折价、摊销、利息支出和所得税支出的净利润)亏损人民币2.327亿元(约合3710万美元)，而去年同期亏损人民币3.389亿元。

　　不按美国通用会计准则，调整后的EBITDA亏损人民币2.112亿元(约合3370万美元)，而去年同期亏损人民币3.389亿元。

　　截至2018年3月31日，百世物流拥有现金、现金等价物、限制性现金和短期投资47.458亿元人民币(约合7.566亿美元)。

　　电话会议：

　　百世物流管理层将于美国东部时间5月10日上午7点30分(北京时间5月10日晚上7点30分)召开财报电话会议，百世物流网站投资者关系频道http://ir.best-inc.com/将对电话会议进行直播，并提供录音。(李明)

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