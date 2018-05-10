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小康董事长张兴海称已投20亿在美造车 拟引入新股东

小康董事长张兴海称已投20亿在美造车 拟引入新股东
2018年05月10日 15:13 新浪科技综合
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　　原标题：回应在美造车 小康股份董事长张兴海称已投20亿，正寻求引入新股东

　　来源：经济观察网

　　经济观察网 记者 张晓晖 重庆报道 

　　2017年，一家中资企业在美国悄悄收购了特斯拉创始人马丁·艾伯哈德团队、美国AMG民用汽车厂、美国电池系统公司InEVit.Inc，并开设独立工厂，广招人马，组建起名为“SF MOTORS”（暂未有中文译名，下称SF MOTORS公司）纯电动汽车工厂，在2018年3月，推出了SF5和SF7两款样车（概念车）。

　　这家在美打造电动汽车的低调中资企业，是上市公司——重庆小康工业集团股份有限公司（601127.SH，下称“小康股份”）。

　　“未来五年内，我们计划投入百亿元人民币在智能汽车技术和产品研发。”5月9日下午，面对股东，小康股份董事长张兴海在作2017年度董事会工作报告时表示。

　　与另外一位在美国高调制造电动汽车的中国人——原乐视网董事长贾跃亭不同的是，2017年小康股份通过数次并购，低调、快速的组建了SF MOTORS公司，并在一年后推出了自己的样车。小康股份董事长张兴海表示，SF MOTORS公司发布的SF5和SF7两款SUV电动汽车最快可以在2019年实现上市。

　　2017年小康股份实现归属于母公司所有者的净利润7.25亿元，董事会批准的预算目标为 6.6 亿元，完成率 109.85%。实现整车销量40.42 万辆，未达成董事会批准的42万辆预算目标；实现营业收入219.34亿元，未达成董事会批准的236亿元预算目标。

　　小康股份在过去年一年时间里，最大的手笔就是，在美国成立SF MOTORS公司，并在重庆两江新区建立了同步的电动汽车生产基地，对外称采用工业4.0制造技术。

　　SF MOTORS公司在美国的工厂设在印第安纳州，为原AMG民用汽车工厂。

　　SF MOTORS公司总股本为6000万美元，是小康股份的控股子公司。截止2017年12月 31日，该公司总资产为134,452.89 万元人民币，净资产为15,139.34万元；2017年度，营业收入0万元，利润总额-22,341.88万元。

　　2017年6月21日，小康股份启动收购美国 AM General LLC 公司民用汽车工厂（即美国AMG民用汽车工厂）及相关资产；2017年10月31日，交易各方签署了交割文件，SF MOTORS公司向交易的对方 AM General LLC 支付了交易对价，完成了资产交割。

　　2017年10月16日，小康股份收购了特斯拉创始人马丁·艾伯哈德创办的美国电池系统公司 InEVit100%的股权，意在夯实小康股份在智能网联（电动）汽车电池系统领域的技术实力和人才团队。

　　2018年5月9日，经济观察报记者以个人股东身份出席了小康股份的年度股东大会，在股东交流环节，小康股份董事长张兴海回答了记者的提问。

　　“我们在SF MOTORS公司已经投入20亿元人民币，我们正在考虑寻找新的股东进来，因为造电动汽车的资金需求很大。至于为什么要在美国和中国分别设立工厂，因为汽车的运费很高，以及中美贸易摩擦，我们在北美地区有独立销售的考虑，从美国去美洲国家的话，关税就要低很多，这对SF MOTORS公司的国际化有好处。”张兴海回答。

　　投资者关心的问题也多集中在SF MOTORS公司上，他们通过上海证券交易所提出了很多问题——这些问题包括：SF MOTORS公司是否已经在引进战略投资人方面开始有所进展?公司希望引进的战略投资人是美资还是中资?是否会在今年完成引进战略投资人事项? SF MOTORS的新能源汽车的中文名称是什么？有没有比特斯拉更霸气？

　　据悉，目前小康股份目前拥有SF MOTORS公司100%的股权，并对其增资3274万元美元。

　　自从2016年上市以来，小康股份的股价在上市不久触及每股46元的高点之后，震荡下行，目前股价维持在每股17元以上，市值也从最高的300多亿元缩水至160多亿元。

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