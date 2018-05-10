电视面板价格跌至历史低点 京、华能否平伏下行周期

原标题：电视面板价格跌至历史低点，京东方、华星光电能否平伏下行周期

作者：王珍

去年年底及今年年初风头强劲的面板企业，正遭遇严峻的挑战。

第一财经记者5月9日从奥维云网（AVC）获悉，目前电视面板价格已经跌至或接近上一波降价周期2016年的历史最低点，预计今年6月的价格还将继续下探，不断逼近面板厂的成本线。

正在扩张电视面板产能的京东方、华星光电等中国龙头企业，能否平伏这一轮的下行周期？

京东方高级副总裁张宇5月10日向第一财经记者表示，市场总会起起伏伏，关键看每个企业的产品竞争力和创新力，“没有疲软的市场，只有疲软的产品”。

屏价跌至历史低点

据奥维云网的分析师卞铮介绍，电视面板价格加速下降，主要是因为从2017年以来，新建LCD（液晶）高世代面板厂陆续量产和爬坡，全球LCD面板的产能在加速释放，而短期内全球包括中国的电视整机需求并没有有效提升，因此在今年4月份整机厂的“世界杯”备货进入尾声后，面板供过于求的状况更加严峻，加速了面板价格的下降。

这轮降价覆盖了各个主要尺寸的面板。据奥维云网5月9日发布的预测数据，今年5月，32英寸、40英寸、49~50英寸面板价格将下降2美元，43英寸面板价格将下降4美元，55英寸面板价格也将继续下降，连超大尺寸的65英寸面板也不例外。

“中国大陆10.5代线产能逐渐爬升，同时各家面板厂都在通过增加生产65英寸消化产能，而终端市场65英寸电视推动不及预期，面板厂65英寸产品价格压力加大，预计将下降10美元。”卞铮说。

2016年一季度的32英寸HD（高清）面板曾达到价格历史最低点，为52美元，预计今年5月32英寸面板价格将再度落到52美元，6月还有继续下降的可能。55英寸UHD（超高清）面板在2016年5月价格达到历史最低点，为170美元，而今年4月价格已经跌破170美元，落到166美元。

接下来，面板价格是低位持平还是继续下跌，取决于第三季度全球备货旺季来临时彩电整机企业的信心。而从全年来看，面板供过于求的压力是持续存在的。

产能供应扩张太快

群智咨询总经理李亚琴也向第一财经记者表示，今年5月电视面板的价格与去年5月相比，降幅达到25%~30%。“跌幅大于预期，这与非理性的投资有关，主要矛盾是面板供应的增长快于面板需求的增长。”今年一季度，全球彩电出货量增长7%，但是面板供应量增长8%~9%。预计2018年全球电视面板需求面积增长6%，供应面积增长8%~9%。”

目前，全球新建和在建的10.5代线（含11代线）就有五条。其中，京东方合肥10.5代液晶面板线今年3月量产，将在武汉再建一条10.5代线；华星光电正在深圳建设11代液晶面板线；LGD将在韩国坡州上马10.5代OLED面板线；富士康正在广州建设10.5代液晶面板线。

除了上述项目，富士康在美国的10.5代线、惠科在郑州的10.5代线、华星光电在深圳的第二条11代线也在规划中。

中国面板企业在此轮产能扩张中，行业地位继续爬升。群智的数据显示，2018年一季度，京东方的液晶电视面板出货量已跃升至全球第一位，尽管出货面积仍居LGD、三星之后。

“面板行业是具有规模效应的，规模越大越有话语权，能生存得越好，因此中国面板企业如果要在行业立足就必须要不断扩大规模。中国企业自身发展的需要加上地方政府的资本扶持，导致供应在短期内增加过快。”卞铮说。

李亚琴预计，随着上述项目在明年、后年陆续投产和量产，未来两三年全球电视面板行业仍然会面临产能供应过剩的压力。因此，业界投资扩产要保持谨慎、理性的心态和节奏。

盈利能力面临挑战

“这次面板的降价潮和之前的涨价潮一样凶猛，主要面板厂的盈利能力从去年下半年开始进入下行通道。”另一位面板产业分析师崔吉龙表示，大尺寸面板领域出货面积全球第一的LGD更在今年第一季度陷入亏损，可预见的未来几个月，主要面板厂的盈利能力不容乐观，面临比较大的挑战。

而京东方2018年一季度收入也下跌1.32%至215.7亿元，净利润下跌16.34%至20.2亿元；华星光电2018年一季度收入亦下降1.19%至64.6亿元，通过提升产能、降低成本及优化产品结构降低面板价格波动的影响，息税折旧摊销前利27.6亿元，同比增长9.86%。

“去年面板厂盈利状况好，彩电厂业绩不理想。今年，面板产能供应过剩，彩电厂希望尽可能拿到好的屏价，改善业绩。”IHS的分析师吴荣兵向第一财经记者表示。

在此背景下，京东方、华星光电都在积极调整产品结构，减少32英寸面板的产量，增加43、49、55英寸面板的供应，推动彩电大尺寸化的发展。65英寸面板，京东方合肥10.5代线的生产良率已达到70%，产出比预期大，而超大尺寸电视市场提振需要过程，因此价格下降厉害。但吴荣兵认为，长期看，这对刺激超大尺寸电视的需求是利好。

群智咨询的数据显示，2018年一季度，京东方55英寸面板出货量同比增长近30%，65英寸面板出货量大幅增长136%，4K电视面板出货量同比增长34%。同时，京东方、华星光电在应用于智能手机等移动端产品的中小尺寸柔性屏幕上也在发力。

行业咨询机构WitsView 2018年4月发布2018年首季面板厂获利能力的数据显示：京东方（毛利率20.8%；营业利润率10.9%；净利润率9.0%），LGD（毛利率9.6%；营业利润率-1.7%；净利润率-0.9%），友达（毛利率10.9%；营业利润率4.0%；净利润率5.4%）。

在液晶电视面板行业笼罩在一片愁云惨雾之下时，全球OLED电视2018年一季度实现翻倍增长，达到51万台，并占据高端市场。群智的研究报告显示，欧洲品牌LOEWE和Arcelik也加入到OLED电视阵营，今年下半年海信也将量产OLED电视, 优先布局中国和日本市场。

目前，LGD是全球唯一的OLED电视面板供应商。华星光电也积极攻关印刷显示技术，今年4月首次展示了印刷式的31英寸OLED电视屏，并预计三年内实现产业化。

吴荣兵认为，尽管液晶电视面板产业今年是“小年”、盈利悲观，但是从成本、生产能力看，OLED还无法与LCD（液晶）抗衡，而今年三星新推的Micro LED电视成本高，能否做出民用产品还要观察两三年。所以，液晶电视面板行业还有很长的生命周期。预计随着10.5代线的陆续投产，一些老旧的液晶电视面板产能将被淘汰，像三星去年就关闭了一条7代线。