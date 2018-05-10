谷歌语音助手进化：能否挑战亚马逊智能语音？

文/《财经》驻硅谷记者 刘泓君 发自山景城 谢丽容/编辑

如果说人工智能正在成为谷歌帝国所有产品的血液，那么“谷歌语音助手”就是打通各个产品的器官

5月8日在美国加州山景城举办的Google I/O开发者大会，没有发布任何新硬件产品。却看到了一个可以称得上再造谷歌的“旧品”——谷歌语音助手（Google Assistant）。

“谷歌语音助手”是谷歌在2016年发布的产品，它是类似于苹果Siri的语音助手，最早的承载主体是谷歌智能音箱Google Home和手机上的语音软件。语音助手早以不是新鲜的事情，但是软件系统的提升让它更加“聪明”；人工智能的指数级成长，它正在变成一个如同电影《Her》那样，拥有人类智力的产品。

语音助手是整场Google I/O大会的重头戏，先来看看它哪些地方进化了：

当这款“语音助手”打电话给理发店帮助主人预定剪发时间时，现场所有人都惊讶于它到底是一个人还是一个机器。如果说早前的机器说话还是生硬的刻意的，谷歌助手有着个性化的人声。比如当店员说“给我一些时间”，这个小助手轻松的一声“嗯哼”，仿佛一个正在思考的人。现场有人感叹，对这个展示突然生出一些“恐惧感”，因为以后可能无法分辨是不是在跟机器人对话。

机器正在像人一样思考，还是像“聪明人”那样思考。紧接着展示了一个语音助手订餐失败的案例，原因是餐厅满员了。但这个餐厅服务员不按套路说话，当服务员自己陷入一片混乱中时，谷歌助手表现的比人还要理智，它试着帮服务员理清思路。

Google将这项技术成为Google Duplex，指解决一个我们打电话才能完成的事。现场演示是最终谷歌希望达成的状态，现在它还处于早期阶段。

今年，这款产品中加入了6种口音类型，并以美国著名歌手John Legend的声音为声源。不要小看这些越来越自然的人声，谷歌只需要一点点声音的原始材料，就可以生成相似度极高的声音形象。这种与人声无异的声音，最直观的感受是，比和机器人交流更无障碍感。

“语音助手”从2016年发布以来，还只是一个能够简单展示音乐电影、识别主人声音，以及拨打电话的小助手。今年，这款产品在对话上表现的更加智能，它不需要每次都用“Hey Google”唤醒，可以与人连续对话，可以回答比赛结果、查询下一次比赛信息这些稍稍复杂一些的功能。

“打开勇士比赛和爆米花机器。”“调暗客厅与厨房的光线。”它可以理解并且处理多线程的任务。同时，这款语音助手还可以帮助你预定星巴克咖啡。目前谷歌已经开始与Doordash、711、星巴克等餐饮品牌合作。

“谷歌语音助手”还将推出一个可视化的机器，这款产品曾经在CES上展示过，它可以显示导航路线、菜谱视频等，现场展示了一段如何通过语音提问就可以获得做饭教程的视频。今年7月，联想、三星、JBL都将发行这种搭载了“谷歌语音助手”带显示屏的音箱。

“AI是人类社会最重要的事情，它比电与火有着更加深远的意义。”谷歌首席执行官桑达尔•皮查伊（SundarPichai）曾经说到。这场发布一开始，就系统介绍了AI落地场景，如通过视网膜检测糖尿病；通过理解上下文，半自动书写邮件；把黑白照片恢复成彩色，以及谷歌语音助手的一系列智能化操作。

无论是更智能的回答问题，还是帮助订餐，“语音助手”背后正是人工智能技术的突飞猛进。从嘲笑语音识别的准确性，到如今可以和人类“带情绪”的对话，如果说人工智能正在成为谷歌帝国所有产品的血液，那么“谷歌语音助手”依赖搜索技术，正在成为打通各个产品的器官。

它正在打通智能家居、搜索、地图、线下服务，成为一个新的平台。谷歌语音助手接入手机、汽车与智能家庭设备达5亿台，支持30多种语言，进入了80多个国家与地区，中国地区依然不支持这款应用。今年6月，语音助手也将嵌入谷歌地图中。

IBE Tech公司联合创始人Joye Deng告诉《财经》，这次大会感受最深的是，谷歌是如何让产品触及到更多人，以及如何让人们更简单的使用产品。“语音助手只需要简单的说话，就可以完成与机器的互动，降低了爷爷奶奶们使用互联网产品的门槛。”这是他受到最深刻的启发，让交互变的更简单，使用更便捷。

在现场展示中，一位老奶奶说着非常不标准的英文：“嘿，勾勾；嘿，勾勾”。在一次又一次失败后，语音助手最终在不标准呼喊的反复训练后被“唤醒”，并开始为老奶奶服务。

“语音助手”发布之时，谷歌就宣布了开发者可以在语音助手上创建应用（Action），可以理解成嵌入到语音助手的小程序，去年Action已经开始接入支付功能。今年谷歌将在Action中推出支持订阅功能，并帮助开发者推广他们的应用程序。这意味着，现在接入Action平台的应用，将获取首批流量红利。听起来是不是有点像早期的安卓应用商店？

在互联网巨头里，看一个公司哪条业务线最重要，往往可以通过部门的地理位置看出来。谷歌已经有8万员工，大到会迷路的园区，“谷歌语音助手”部门与两位创始人拉里•佩奇和谢尔盖•布林的工位在同一栋楼，由首席执行官桑达尔•皮查伊（SundarPichai）亲自负责。

“现在亚马逊给我们的压力很大，Alexa的市场占有率太高。”现场一位展示谷歌语音助手的工作人员告诉《财经》。

根据Vociebot统计报告显示，2017年全年销售中，亚马逊Echo占据了71.9%的美国智能音箱市场份额，Google Home与Google Mini两款智能音箱占18.4%，包括苹果在内的其他硬件厂商占9.7%。也就是说，亚马逊的产品因为先发优势在美国市场占据绝对领导地位。

在谷歌与亚马逊，承载“语音助手”的硬件产品都是智能音箱。去年开始，亚马逊Echo智能音箱与Google Home就打起了价格战，目的是争夺语音交互的入口。今年，谷歌走量的智能音箱Google Mini几次促销降价低至29.9美元。工作人员称，现在谷歌的目标是尽可能多的进入美国家庭，先抢占流量。

今年5月，谷歌宣布语音助手已经控制了5000种智能设备，这些设备来自于全球1500家厂商；亚马逊语音助手Alexa与2000家厂商合作约控制了1.2种智能设备。

目前，亚马逊Alexa助手拥有5000人的团队，而谷歌语音助手团队才1000人左右。一位谷歌内部人士告诉《财经》：“亚马逊的招人速度，已经比我们一整个部门的人都多，这让内部很焦虑。”

今年7月谷歌即将推出的可视化的智能音箱，以弥补语音的不足。美国的户型结构多为开放式厨房，厨房成为家庭的中心。这款可视化音箱从菜谱切入，在厨房展示如何做饭。这款产品的产品经理告诉《财经》，有很多语音助手不方便回答的问题，比如美国总统有罪吗？音箱无法把谷歌排名第一的回答直接念给用户。屏幕的存在可以让语音产品的应用场景进一步增加，处理一些语音无法处理的请求。

在国外，很多用户使用手机的习惯正在发生改变。当他们希望搜索新信息时，习惯对着手机Siri或者谷歌语音产品说出自己的请求，而非打开搜索框。未来，智能音箱只是入口，智能音箱背后的语音技术，将成为连接线上线下服务的关键平台。

看起来，“谷歌语音助手”正在打通谷歌搜索等核心业务的诸多环节。如果说从互联网时代进入移动互联网时代，谷歌抓住了安卓的机会；人工智能时代，智能音箱正在成为下一个“手机”，语音助手的开放平台，也许就是下一个“安卓系统”。

依托于搜索平台与强大的人工智能技术，谷歌在软件产品的提升上略快一筹；而亚马逊发布智能音箱时间早，硬件产品的市场份额更高。新一轮巨头争霸中，亚马逊正在成为谷歌最强劲的竞争对手。

如今，国内用户依然不能使用谷歌亚马逊等系列新品，不同于在移动互联网中错失机会的安卓时代，这为中国互联网公司建立了新的护城河。