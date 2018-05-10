新浪科技> 业界> 2018谷歌开发者大会专题 > 正文

谷歌语音助手进化：能否挑战亚马逊智能语音？

谷歌语音助手进化：能否挑战亚马逊智能语音？
2018年05月10日 13:38 《财经》杂志
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
谷歌语音助手进化：能否挑战亚马逊智能语音？谷歌语音助手进化：能否挑战亚马逊智能语音？

　　文/《财经》驻硅谷记者 刘泓君 发自山景城 谢丽容/编辑

　　如果说人工智能正在成为谷歌帝国所有产品的血液，那么“谷歌语音助手”就是打通各个产品的器官

　　5月8日在美国加州山景城举办的Google I/O开发者大会，没有发布任何新硬件产品。却看到了一个可以称得上再造谷歌的“旧品”——谷歌语音助手（Google Assistant）。

　　“谷歌语音助手”是谷歌在2016年发布的产品，它是类似于苹果Siri的语音助手，最早的承载主体是谷歌智能音箱Google Home和手机上的语音软件。语音助手早以不是新鲜的事情，但是软件系统的提升让它更加“聪明”；人工智能的指数级成长，它正在变成一个如同电影《Her》那样，拥有人类智力的产品。

　　语音助手是整场Google I/O大会的重头戏，先来看看它哪些地方进化了：

　　当这款“语音助手”打电话给理发店帮助主人预定剪发时间时，现场所有人都惊讶于它到底是一个人还是一个机器。如果说早前的机器说话还是生硬的刻意的，谷歌助手有着个性化的人声。比如当店员说“给我一些时间”，这个小助手轻松的一声“嗯哼”，仿佛一个正在思考的人。现场有人感叹，对这个展示突然生出一些“恐惧感”，因为以后可能无法分辨是不是在跟机器人对话。

　　机器正在像人一样思考，还是像“聪明人”那样思考。紧接着展示了一个语音助手订餐失败的案例，原因是餐厅满员了。但这个餐厅服务员不按套路说话，当服务员自己陷入一片混乱中时，谷歌助手表现的比人还要理智，它试着帮服务员理清思路。

　　Google将这项技术成为Google Duplex，指解决一个我们打电话才能完成的事。现场演示是最终谷歌希望达成的状态，现在它还处于早期阶段。

　　今年，这款产品中加入了6种口音类型，并以美国著名歌手John Legend的声音为声源。不要小看这些越来越自然的人声，谷歌只需要一点点声音的原始材料，就可以生成相似度极高的声音形象。这种与人声无异的声音，最直观的感受是，比和机器人交流更无障碍感。

　　“语音助手”从2016年发布以来，还只是一个能够简单展示音乐电影、识别主人声音，以及拨打电话的小助手。今年，这款产品在对话上表现的更加智能，它不需要每次都用“Hey Google”唤醒，可以与人连续对话，可以回答比赛结果、查询下一次比赛信息这些稍稍复杂一些的功能。

　　“打开勇士比赛和爆米花机器。”“调暗客厅与厨房的光线。”它可以理解并且处理多线程的任务。同时，这款语音助手还可以帮助你预定星巴克咖啡。目前谷歌已经开始与Doordash、711、星巴克等餐饮品牌合作。

　　“谷歌语音助手”还将推出一个可视化的机器，这款产品曾经在CES上展示过，它可以显示导航路线、菜谱视频等，现场展示了一段如何通过语音提问就可以获得做饭教程的视频。今年7月，联想、三星、JBL都将发行这种搭载了“谷歌语音助手”带显示屏的音箱。

　　“AI是人类社会最重要的事情，它比电与火有着更加深远的意义。”谷歌首席执行官桑达尔•皮查伊（SundarPichai）曾经说到。这场发布一开始，就系统介绍了AI落地场景，如通过视网膜检测糖尿病；通过理解上下文，半自动书写邮件；把黑白照片恢复成彩色，以及谷歌语音助手的一系列智能化操作。

　　无论是更智能的回答问题，还是帮助订餐，“语音助手”背后正是人工智能技术的突飞猛进。从嘲笑语音识别的准确性，到如今可以和人类“带情绪”的对话，如果说人工智能正在成为谷歌帝国所有产品的血液，那么“谷歌语音助手”依赖搜索技术，正在成为打通各个产品的器官。

　　它正在打通智能家居、搜索、地图、线下服务，成为一个新的平台。谷歌语音助手接入手机、汽车与智能家庭设备达5亿台，支持30多种语言，进入了80多个国家与地区，中国地区依然不支持这款应用。今年6月，语音助手也将嵌入谷歌地图中。

　　IBE Tech公司联合创始人Joye Deng告诉《财经》，这次大会感受最深的是，谷歌是如何让产品触及到更多人，以及如何让人们更简单的使用产品。“语音助手只需要简单的说话，就可以完成与机器的互动，降低了爷爷奶奶们使用互联网产品的门槛。”这是他受到最深刻的启发，让交互变的更简单，使用更便捷。

　　在现场展示中，一位老奶奶说着非常不标准的英文：“嘿，勾勾；嘿，勾勾”。在一次又一次失败后，语音助手最终在不标准呼喊的反复训练后被“唤醒”，并开始为老奶奶服务。

　　“语音助手”发布之时，谷歌就宣布了开发者可以在语音助手上创建应用（Action），可以理解成嵌入到语音助手的小程序，去年Action已经开始接入支付功能。今年谷歌将在Action中推出支持订阅功能，并帮助开发者推广他们的应用程序。这意味着，现在接入Action平台的应用，将获取首批流量红利。听起来是不是有点像早期的安卓应用商店？

　　在互联网巨头里，看一个公司哪条业务线最重要，往往可以通过部门的地理位置看出来。谷歌已经有8万员工，大到会迷路的园区，“谷歌语音助手”部门与两位创始人拉里•佩奇和谢尔盖•布林的工位在同一栋楼，由首席执行官桑达尔•皮查伊（SundarPichai）亲自负责。

　　“现在亚马逊给我们的压力很大，Alexa的市场占有率太高。”现场一位展示谷歌语音助手的工作人员告诉《财经》。

　　根据Vociebot统计报告显示，2017年全年销售中，亚马逊Echo占据了71.9%的美国智能音箱市场份额，Google Home与Google Mini两款智能音箱占18.4%，包括苹果在内的其他硬件厂商占9.7%。也就是说，亚马逊的产品因为先发优势在美国市场占据绝对领导地位。

　　在谷歌与亚马逊，承载“语音助手”的硬件产品都是智能音箱。去年开始，亚马逊Echo智能音箱与Google Home就打起了价格战，目的是争夺语音交互的入口。今年，谷歌走量的智能音箱Google Mini几次促销降价低至29.9美元。工作人员称，现在谷歌的目标是尽可能多的进入美国家庭，先抢占流量。

　　今年5月，谷歌宣布语音助手已经控制了5000种智能设备，这些设备来自于全球1500家厂商；亚马逊语音助手Alexa与2000家厂商合作约控制了1.2种智能设备。

　　目前，亚马逊Alexa助手拥有5000人的团队，而谷歌语音助手团队才1000人左右。一位谷歌内部人士告诉《财经》：“亚马逊的招人速度，已经比我们一整个部门的人都多，这让内部很焦虑。”

　　今年7月谷歌即将推出的可视化的智能音箱，以弥补语音的不足。美国的户型结构多为开放式厨房，厨房成为家庭的中心。这款可视化音箱从菜谱切入，在厨房展示如何做饭。这款产品的产品经理告诉《财经》，有很多语音助手不方便回答的问题，比如美国总统有罪吗？音箱无法把谷歌排名第一的回答直接念给用户。屏幕的存在可以让语音产品的应用场景进一步增加，处理一些语音无法处理的请求。

　　在国外，很多用户使用手机的习惯正在发生改变。当他们希望搜索新信息时，习惯对着手机Siri或者谷歌语音产品说出自己的请求，而非打开搜索框。未来，智能音箱只是入口，智能音箱背后的语音技术，将成为连接线上线下服务的关键平台。

　　看起来，“谷歌语音助手”正在打通谷歌搜索等核心业务的诸多环节。如果说从互联网时代进入移动互联网时代，谷歌抓住了安卓的机会；人工智能时代，智能音箱正在成为下一个“手机”，语音助手的开放平台，也许就是下一个“安卓系统”。

　　依托于搜索平台与强大的人工智能技术，谷歌在软件产品的提升上略快一筹；而亚马逊发布智能音箱时间早，硬件产品的市场份额更高。新一轮巨头争霸中，亚马逊正在成为谷歌最强劲的竞争对手。

　　如今，国内用户依然不能使用谷歌亚马逊等系列新品，不同于在移动互联网中错失机会的安卓时代，这为中国互联网公司建立了新的护城河。

我要反馈
相关专题： 2018谷歌开发者大会
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有