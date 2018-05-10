苹果申请美国联邦航空局无人机测试范围限制豁免权

【TechWeb报道】5月10日消息，据国外媒体9To5Mac报道，苹果可能正计划阻止无人机飞越其Apple Park园区，但据报道，苹果也有兴趣开发自己的无人机产品。

美国联邦政府已经向有兴趣进行无人机测试的的公司开放了权限，允许它们在美国联邦航空局（FAA）规定的飞行范围之外进行实验性的无人机飞行，而苹果据说是申请此权限的公司之一。

据路透社报道称，获得权限的公司可以不用遵守FAA制定的四项无人机飞行管理规定。

据知情人士透露，包括亚马逊、苹果、英特尔、高通和空中客车在内的大型科技和航空航天公司正在竞相参与新一轮的无人机测试。

这一试点项目将允许申请的公司获得比FAA规定更大的测试范围，包括在夜间飞行的无人机，有人操作和无人操作的无人机，以及在机场附近飞行的无人机。申请者必须阐明它们使用无人机的方式。有200多家公司申请该权限，但只有10家公司获得。

亚马逊对无人机的兴趣主要集中在包裹配送方面。在2016年的一项实验中，通过无人机进行快递配送，从点击“配送”按钮到将包裹送到顾客手中，只用了13分钟。（小狐狸）