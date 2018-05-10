Uber将启用无人机送餐 30分钟美食送达

新浪科技讯 北京时间5月10日上午消息，Uber的首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）表示，公司打算在圣地亚哥使用无人机送餐，该服务周三联邦政府通过的广泛商业测试项目的一部分。

科斯罗萨西说，根据送餐的是无人机还是人类，一般订餐送达的时间在5到30分钟之间。“点击下单然后送餐上门，”他说。在洛杉矶召开的Uber大会上，科斯罗萨西在采访中称，Uber目前是全球最大的食品派送公司。

美国运输部表示，其选择了10个州、本地政府，以及包括Alphabet、联邦快递、英特尔集团、高通和Uber等在内的少数公司共同合作测试商业无人机。

在公司的Uber Elevate大会上，用无人机配送汉堡是科斯罗萨西提到的诸多话题之一。虽然科斯罗萨西在去年加入Uber时曾对飞行汽车项目持怀疑态度，不过现在看来他最终还是接受并愿意支持这一未来计划。“Uber不能仅局限于汽车，”他说，“更多的是关于移动。”

Uber本身并没有制造飞行汽车。相反，公司正和其他企业，也包括NASA和美国陆军等政府机构合作，以期望在2020年开始测试飞行汽车项目。

即便飞行汽车能实现，离真正运载乘客还有很长一段时间。但是关于飞行汽车的话题给深陷自动驾驶汽车项目困境的Uber带来了出路。自三月份在亚利桑那州坦佩市发生无人车撞死行人的事故以来，Uber的无人车测试工作一直未有进展。

周三时，科斯罗萨西说他希望，国家运输安全委员会完成调查后，Uber可以在“未来几个月内”恢复无人车测试。他说，公司正全力配合委员会的调查。科斯罗萨西接着也不忘挖苦特斯拉，说“我们不会在调查结果出来之前发布任何相关推特。”意指特斯拉首席执行官埃隆·马斯克针对调查机构采取的激进态度。

科斯罗萨西还强调公司对电动汽车的关注，上个月Uber刚收购了Jump Bikes。该业务面临着不少竞争，数家风投投资的创业公司在各个城市也提供单车和摩托车租赁的相似服务。“如果单位经济和技术在那里的话，我们十分愿意大力投资，”科斯罗萨西说。(小白)