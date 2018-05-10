福布斯美国500强上市公司：苹果与伯克希尔并列冠军

新浪美股讯 北京时间10日早间消息，《福布斯》杂志周三发布2018年美国最大500家上市公司榜单，苹果与巴菲特旗下的伯克希尔哈撒伟并列冠军。

这是《福布斯》第二次公布美国最大上市公司排行榜，根据营收、利润、资产和市场价值等加权指标的综合得分对这些上市公司进行排名，而不只是依据市值。

以苹果和伯克希尔为例，虽然苹果的市值为9044亿美元，年度利润为505亿美元，在这两项指标上都超过伯克希尔的4916亿美元和449亿美元。但伯克希尔的营收和资产分别高达2414亿美元和7021亿美元，超过苹果的2388亿美元和4068亿美元。

今年上榜的500家公司的销售额总计高达11.9万亿美元，较去年增长约7%；总利润为1.03万亿美元，较去年增长约9%；总市值高达23.9万亿美元，较去年增长约13%。

榜单前10位的上市公司依次为：苹果、伯克希尔哈撒伟、摩根大通、埃克森美孚、AT&T、美国银行、富国银行、威瑞森通信（Verizon Communications）、微软、沃尔玛。

谷歌的母公司Alphabet名列第11位。