外媒：OPPO F7投机取巧 人为提高手机性能

智能手机市场竞争越来越激烈，手机制造商们要面对的不仅是越来越低的销售利润，还要减少用户对智能手机的“厌倦”。于是，一些制造商们开始“投机取巧”。据《VistaNews》报道，中国公司OPPO陷入“作弊”疑云。

作为一款设备，智能手机通常会在不同的应用程序中进行测试，以确定自身性能与规定不同。如果与指定标准不同，可能会影响新设备的销售。很多用户也非常信任这项服务及提供该项服务的应用程序，比如安兔兔。但据越南nepravdopodobnaya博主爆料，OPPO开发人员夸大测试数据，试图想提高其智能手机的性能。

当人们看到有一款全新的智能手机推出后，其最后看到的往往才是跑分测试，但用户有必要在负载下了解智能手机的真正功能。然而，有些公司只将跑分分数视为头条新闻，并且不惜一切代价登上头条。与小米6X相比，OPPOF7的测试结果更加出色，该处理器是更好、更现代化的产品。但是，OPPO F7被一越南博主发现使用假冒安兔兔， 在第一次验证过程中，不考虑能量消耗和加热元素进行了跑分测试。

越南博客Genkvn首先报告了作弊行为，并继续解释如何抓到OPPO作弊

首先，在这一背景下，智能手机线通过类似于安兔兔这样的跑分测试程序执行一系列密集任务测试手机速度，包括图像和视频编辑、网页浏览、视频流、3D渲染（游戏）等等。然后，将手机与基线设备进行对比。测试分数越高，手机速度越快。

智能手机芯片组通常包含多个组件，其中最重要的是CPU。CPU由几个称为“核心”的离散模块组成，其速度以“Hz”来测量。在所有条件相同的情况下，CPU的速度越快，性能就越好。这里需要注意的是，当CPU运行速度快时，CPU会变得很热，所以制造商通常会根据温度来调整CPU的速度。此外，如果CPU运行得更快，也会耗尽电池大量电量。即使是一款真正优秀的智能手机，也无法在超过2-3分钟的时间内保持高速行驶。以三星Galaxy S9为例，其使用了昂贵的技术，以使芯片保持冷却状态，保持更高的性能水平。现如今，制造商不断使用各种技术来寻找在能量消耗、温度和性能之间的最佳平衡点。

因此，跑分数值现已成为好的智能手机设计和好的芯片组的标志。

在对OPPO F7进行测试时发现，与其他智能手机一样，由于“热电”问题，F7无法在正常情况下长时间保持很高的时钟速度。考虑到Oppo F7运行的是中端CPU（联发科P60处理器），当F7击败了包括搭载高通骁龙660处理器的诺基亚7 Plus在内的几款智能手机时，非常令人惊讶，当时被认为是OPPO在智能手机设计中做了件好事。但事实证明，他们只是在作弊。

据悉，OPPO F7的CPU是octa - core单元，它的功能是ARM皮质A53核心，最多可锁定2ghz。正常情况下，核心应该在800- 1200兆赫的轻应用程序中运行，在绝对必要的时候间歇性地达到2ghz的峰值，并且在一些时候也只能在少量的内核上运行。再次强调，重要的是，CPU时钟的速度应该由系统的负载控制。为了让所有的核心在任何时间内全速运行，手机将不得不承受相当大的压力，比一场沉重的游戏更能让手机处于压力之下。OPPO F7即在这种情况下被发现“作弊”，可以确认的是，只有当某些基准测试应用程序运行时，CPU才会以最大速度在所有核心上运行。

测试人员的出发点是一个通过OPPO F7运行ColorOS 5.0（Android 8.0.1）更新到2月5日的Android安全补丁。

测试人员运行了手机初始设置，并安装了一个CPU监控实用程序（CPU监视器）。安装更新之后，让手机闲置了几分钟，并测量了基线性能。如你所见，在空闲时，所有的核心都在800 MHz左右运行。

随后，测试人员安装并运行了安兔兔，结果非常惊人，跑分分数超过13.8万。CPU监控应用程序注意到，在应用程序处于活动状态时，CPU运行达到最大性能（2 GHz）。

接下来，测试人员创建了一个名为“安兔兔基准”的假应用程序。这个应用程序只在屏幕上显示“Hello World”，什么都不做，没有花哨的效果，没有后台任务，什么都没有，甚至不能与应用程序交互。

在卸载安兔兔并安装了假的安兔兔应用后，测试人员让这个假应用运行了几分钟，并由CPU监控程序进行监控。神奇的是，在这个假应用运行的整个过程中，CPU正在运行最大性能（2 GHz）。

除此之外，测试人员还创建了另一个新应用程序，该应用程序与假安兔兔的代码完全相同，但这一次它不被称为安兔兔。出人意料的是，在运行这一新应用程序并记录了CPU性能后，CPU正按正常方式运行。

可以发现，OPPO这是在“作弊”，通过人工提高CPU性能以提升在跑分测试中的最终分数。

对比一下，这是谷歌Chrome的几分钟浏览记录。如图所示，并不是所有的CPU核心都在负载下，CPU只会短暂地达到神奇的2 GHz的标记。

越南博客作者在进行他的测试时准确地报道了这些结果，证实OPPO确实是在作弊。发表调查结果后不久，OPPO以越南语发出被看作是官方的回应称：OPPO的“神经引擎”智能地确定了需要更多性能的应用程序，然后提升了所需应用程序的性能。

即使OPPO在表面上的声明可以被接受，但它所谓的“神经引擎”显然不适合它的任务。除了以名字重新命名应用程序之外，这个“AI”显然不够智能，无法确定手机在什么时候被加载，什么时候没有，这将使得它变得更糟糕。

在跑分测试上作弊并不是什么新鲜事，三星（Samsung）和OnePlus在过去也曾被指控过。但事实上，OPPO F7是很久以来见过的最草率的作弊行为之一，OPPO完全没有必要。