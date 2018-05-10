亚马逊公布云业务数据：预期收入至少124亿美元

新浪科技讯 北京时间5月10日早间消息，亚马逊的云业务于目前发布的数据显示了其客户基础的一些重要信息：忠诚度。

公司在其最新季度报告中披露，亚马逊AWS（Amazon Web Services，亚马逊网络服务）积压而尚未实现的收入达到了124亿美元。亚马逊签订的诸多合同的总价值并没有被列为收入，因为合同已经履行了多年。

平均而言，这些合约的剩余年限为3.2年，这意味着亚马逊有超过120亿美元的销售额将在这段时间内转化为收入。由于不同合同有不同的条款，所以尚不清楚这些收入何时会正式入账。

这次最新披露的消息表明AWS已经成为公司软件业务成熟的新标志——从针对小型初创企业的现收现付服务模式，扩展到如今以大企业客户为目标的多年合约模式。亚马逊这些积压收入的增加让投资者对企业的实力有了更清晰的认识。

分析师汤姆·罗德里克向CNBC表示:“这进一步证实了亚马逊的AWS业务规模巨大，而且在服务更长期的企业客户方面，他们正变得越来越可预测。”

微软报告称，截至3月底，公司的营收为610亿美元，并预计在未来12个月内实现60%的营收。Salesforce在今年2月表示，公司有133亿美元的业务是合同式而非账单式。

“黏性”服务

罗德里克说，AWS的数据表明，它已经成为锁定客户的“粘性”服务，而大企业更喜欢这种模式，因为它带来了可观的折扣。

大型企业客户对AWS来说并不是什么新鲜事，它长期服务于Netflix和Airbnb等公司，并与美国中央情报局（CIA）签订了一份巨大的合同。但现在，大公司把整个计算基础设施转移到公共云上的做法变得越来越普遍，而AWS引领着这个市场。

“过去，如果你是一个企业客户，你只会用AWS的‘爆发’或额外的容量，所以现付现用制非常有意义，”祖睿公司（Zuora）的首席执行官Tien Tzuo说。祖睿是一家帮助企业管理其订阅收入的云软件提供商。“现在人们已经默认了在公共云计算进行任何计算活动，所以他们可以预先估计他们的计算需求。”

AWS公布其第一季度营收增长49%，至54亿美元。今年到目前为止，包括快门网（Shutterfly）和GoDaddy（一家从事互联网域名注册及网站托管的上市公司）在内的公司宣布，他们将在 “全面参与”到AWS，而Oath（AOL和Yahoo网络事业部门所属的母公司）和康卡斯特（Comcast，美国全国广播公司NBC和美国全国广播公司财经频道CNBC的母公司）则将AWS选为他们的“首选合作伙伴”。

总部位于西雅图的Madrona Venture合伙人马特·麦基尔韦恩（Matt McIlwain）表示，积压收入的增长部分是受到了大幅折扣的推动。AWS提供了一个保留案例——客户可以选择一个有关计算资源的1到3年的预付选项，并且附赠大幅折扣。该公司为大型客户提供的企业折扣计划近来也受到了关注。

此外，麦基尔韦恩还表示，该公司还提供了更多的类似云数据仓库和数据库服务的订阅类产品。

他说:“这真的是一个‘层层叠套’的等式。他们在现有收入的基础上又增加了更多的东西。

根据新披露的数据，亚马逊每年平均有40亿美元的积压收入将转化为销售额，而这低于AWS所预计的2018年220亿美元收入的20%。

毕马威的合伙人Prasadh Cadambi说，这意味着它的大部分收入来自于更短期的合约，而AWS必须找到办法让这些客户每年花更多的钱。

Cadambi说：“这表明，（亚马逊网络服务的）大多数合同都是短期的，或者来自于小公司，而与企业客户签订的合同期限较长。”而且每一年，“他们还得新签订很多协议。”

不完全数据

祖睿公司首席执行官Tzuo表示，AWS的数据尚不完整，因为它没有告诉投资者到底有多少客户会在合约到期后续签，或是他们增加了多少支出。大多数云公司都披露了额外的信息，比如更新率和净扩张率。

“到最后，这不是待办事项的问题，”Tzuo说，“这是关于收入的循环和公司的续客能力问题。”

不过，Tzuo表示，AWS的客户续签率可能很高，因为它在同微软和谷歌等竞争对手同台对阵的市场中占据主导地位。现在我们已知，AWS有着非常夯实的基础，公司可以利用它在未来的许多年里继续吸引客户。

“AWS已经花费了大笔资金，获得了124亿美元的收入，”Tzuo说。“我们难道不都想每天看着账户里124亿美元的巨额收入笑醒，哪怕我们要等一段时间才能得到这笔钱？”(赛文)