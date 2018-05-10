苹果通过TV应用销售第三方视频 或带来500亿美元营收

新浪科技讯 北京时间5月10日早间消息，苹果计划要重新定义有线电视，他们很可能采取和竞争对手亚马逊相似的战略。

据消息人士透露，苹果将允许用户通过TV应用直接购买多个视频应用的订阅服务，而无需让在通过App Store下载的各个应用中进行单独订阅。

这一决定将会简化用户在Apple TV、iPhone和iPad上订阅视频服务的过程，让Apple TV成为人们寻找、观看和购买视频内容的中心。此举还可以帮助苹果进一步发展其服务性业务，截止到2021年，该业务有可能会为苹果带来500亿美元的年营收。

目前，TV应用从其他内容提供商那里进行内容聚合，允许人们使用它从很多应用和频道那里获取内容，例如ABC、NBA League Pass和HBO等，让用户无需在各个视频应用中进行切换。但是如果用户需要购买会员订阅或是购买单个剧集的时候，设备还是会跳转到其他的应用中。在做出本次改变之后，用户将可以直接在TV应用中进行购买，省去了应用跳转环节。

这位拒绝透露人份的消息认识表示，苹果计划在明年正式推出这个功能。随着iPhone销售增长率的放缓，苹果现在希望通过Apple Music和iCloud存储空间等服务性业务来提振他们的财政表现。上个季度，苹果公司的服务销售上升了31%，达到了92亿美元。

苹果方面拒绝就此消息发表评论。

苹果对TV应用的定位与亚马逊对Channels的定位非常类似，Channels服务允许用户在亚马逊Prime Video中添加HBO、Starz和Showtime的订阅。支付了Prime年费的用户也可以获得视频和音乐流媒体服务，他们还可以通过支付额外费用的方式获得更多的内容。HBO、Starz和其它内容提供商都非常喜欢亚马逊的这个项目，因为亚马逊拥有超过1亿的Prime用户，在该公司的帮助和推广下，这些内容提供商能够获得更多的付费用户。

凭借成熟的iTunes生态，苹果也是世界上最大的电影和电视剧集销售商之一。但是截止到目前为止，他们还没有建立起完整的线上视频点播服务。而苹果最大的竞争对手Alphabet，该公司拥有两个世界上最大的在线视频点播平台：Netflix与YouTube。

在过去几年内，苹果的领导层曾经探索了多种在线视频点播业务模式，但是截止到目前都没有找到合适的模式。在YouTube、Hulu和Dish Network推出电视直播频道之前，苹果也曾短暂的尝试过这种方式。他们也尝试过为用户提供优惠的高端频道订阅服务（例如HBO、Starz和Showtime）。2016年，苹果TV应用上线，模式是从其他应用中获取内容，提供内容聚合服务。

在潜在合作伙伴看来，苹果在TV应用上的尝试，是该公司在电视领域最近的一次尝试。乔布斯曾经表示机顶盒设备只是他的一个爱好，导致苹果这几年来一直没有摆脱掉这个标签，人们一直认为Apple TV设备并不是苹果的主要硬件产品。市场研究机构EMarketer的数据显示，Apple TV的市场份额排在Roku、谷歌Chromecast和亚马逊Fire TV之后。(永妍)