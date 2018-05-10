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美国国家运输安全委员会对特斯拉事故展开调查

美国国家运输安全委员会对特斯拉事故展开调查
2018年05月10日 07:54 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月10日早间消息，美国国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board）于当地时间本周三表示，他们将派遣一支团队前往佛罗里达州劳德代尔堡（Fort Lauderdale）来调查2014年特斯拉Model S引发的致命车祸。

　　在这起发生于A1A公路的事故中，坐在驾驶室和前座的两名青少年遇害，另有一名坐在后座的乘客受伤。

　　该机构表示，预计此次调查的主要焦点是电动车电池起火。同时他们还表示，目前预计自动驾驶仪不会成为此次调查的一部分。

　　据美国全国广播公司报道，在那起发生在周二晚间劳德代尔堡的车祸事故中，三名乘客都是18岁的男孩。劳德代尔堡警察局于周三下午发布的一份报告称，肇事车辆的行驶速度是事故发生的一个潜在因素。

　　特斯拉在一份声明中说：“我们与受到这场悲剧影响的受害者家人和朋友们一起。我们正在努力确定事件的真相，并向地方当局提供全面的合作。”

　　据美国全国广播公司迈阿密报道，警方称，死者是巴雷特·赖利和埃德加·蒙塞拉特·马丁内斯。报道还把亚历山大·贝瑞被称为是“从车里飞出去后受伤的乘客”。

　　目前，已经发生了几起包括特斯拉汽车在内的引人注目的撞车事故，其中包括了一些配备有自动驾驶仪的车型。就在最近的3月，一名男子在加州山景城撞毁了他的特斯拉Model X。

　　随后的调查导致特斯拉与美国国家运输安全委员会之间发生了争执，而后者正在调查这起事故。美国国家运输安全委员会表示，在经过适当审查之前，特斯拉不恰当地发布了与事故有关的信息。特斯拉则表示，自己退出了调查活动，而国家安全运输委员会则向媒体发布了“不完全信息”，这违反了委员会自己的规定。(赛文)

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