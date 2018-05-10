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果小美陷全国停运风波 无人货架遭遇生死劫

果小美陷全国停运风波 无人货架遭遇生死劫
2018年05月10日 04:05 证券日报
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　　原标题：果小美陷全国停运风波无人货架遭遇生死劫

　　聚焦·无人货架颓势

　　编者按：继共享单车风光不再之后，无人货架也跌下了“神坛”。这些原本看上去还能“自洽”的商业模式，在大量资金的簇拥下，终于沦为了“揠苗助长”。

　　■本报见习记者 余若晰 

　　2017年下半年，借着新零售的东风，无人货架备受资本们的追捧，成为新的投资风口。一时间，各种品牌的无人货架如雨后春笋般涌现，果小美、小e微店、每日优鲜便利购、猩便利等无人货架企业进入大众的视野。

　　不过，进入2018年上半年后，无人货架危机频现，和共享单车相似，快速扩张的同时问题也显现出来。

　　近日，果小美陷入的解散风波将无人货架推上了风口浪尖，无人货架能否有美好的未来，成为业内关注的话题。

　　果小美官方称仍正常运营

　　果小美停运事件的起因是，5月4日，一张关于果小美将退出市场的“重大通知”在网上广为流传。根据该“通知”显示，“果小美将解散，而货架上的食品免费赠送，货架由企业自行处理。”

　　不过，该传闻很快便遭到了果小美的官方否定。果小美在微博发布官方声明，对此事作出了回复。果小美表示，近日网上流传的果小美“重要通知”一事非果小美所为，严重扭曲事实且出处不明，对公司造成了不利影响。

　　“所谓‘重要通知’绝对不是果小美官方行为，也不是果小美员工行为，并不是果小美的‘声音’，不排除别有用心之人捏造。我们将保留进一步追究的权力。”

　　与此同时，该声明中，还强调目前果小美业务发展一切正常，阶段性计划完成，正进行战略转型。下一阶段将主攻云端电商及现有或加精细化运营，以提高用户体验为使命。

　　不过，虽然果小美表示“一切正常”。但是，据媒体报道，果小美自今年4月起就已在全国范围内下发无人货架停运通知，同时计划裁员2000多人。目前，北京、上海、深圳、杭州等多地业务已停滞，并有多个城市仓库清空。2018年春节后，果小美被指拖欠供应商货款数千万元，全国大面积缺货，其资金链断裂或早有预兆。

　　也有人向《证券日报》记者反映，其公司内放置的果小美货架目前已清空；珠海某公司员工也表示，5月7日，果小美派员工来公司撤掉货架，商品一律五折。《证券日报》记者也在多家社交平台看到多人反映其公司果小美货架撤销的消息。

　　在某社交平台上，由于写字楼长时间未补货，有用户便向果小美官微询问，问其是否会进行补货。果小美官方回复道：“目前我们正在进行业务调整，在此期间我们无法为您补齐商品，完成模式调整后，我们会大家提供更丰富的商品。”

　　与此同时，《证券日报》记者发现，在多条关于“果小美”倒闭或停止运营的微博下，都有果小美自助便利店官方回复，称公司仍在正常运营。

　　多分部关闭 员工薪资无保障

　　此外，《证券日报》也在果小美官方声明下看到了疑似果小美前员工的转发，她表示，果小美拖欠了其两个月的工资。

　　上述果小美前员工接受《证券日报》记者采访时表示，其之前是果小美镇江分部的员工，1月下旬入职，2月7号离职。但是在果小美工作的这段时间，只在3月9日收到了367.88元的工资。“如果算上绩效的话，应该有一千多元。” 该前员工强调说。

　　上述果小美员工通过与镇江分部的人事经理数次沟通后，得到的答复是，367.88元的工资是扣除社保后的工资。“我查询了社保，入职后，1月份、2月份的社保都没交。”

　　“入职时，公司没让我提供任何缴纳社保的材料证明，镇江分部的人事经理表示是先交款再补手续。她们让我再等等。”上述果小美前员工表示，“等到了现在，并未等到任何补发的工资或者补交的社保，5月1号再次联系果小美的时候，BD经理告知我公司已倒闭解散了，给了我总部人事部的手机号，但电话一直未能打通。”

　　据其介绍，目前她在果小美期间的同事们也被扣除了个人社保，至今没有下文。“目前很多前同事都已开始找其它的工作，之前我负责铺出去的货架，也没有人人去维护。”

　　据《证券日报》记者了解，目前果小美镇江分部已关闭了，员工们也都已离职重新寻找出路。

　　值得注意的是，在各大招聘网站，关于果小美的招聘信息都能随处可见。

　　5月9日，《证券日报》记者以应届大学生的身份，拨打了成都总公司人事部的电话，询问其是否招纳新人，对方表示，“暂时不招人，公司这段时间正在整顿，所有的招聘工作都停止了，以后也不知道何时有机会再招聘。”

　　另据媒体报道，果小美位于中关村的北京办公室，大门一直紧锁，室内也没亮灯，办公室已“人去楼空”。

　　无人货架前景不明

　　值得一提的是，果小美于2017年6月在成都成立，创始人是原阿里聚划算总经理阎利珉。公开资料显示，公司核心成员也多来自阿里巴巴、支付宝，如阿里金融创始团队的王毕才、聚划算生活团和特色中国的运营负责人任明阳。

　　根据公开资料，果小美在创办之初就获得IDG数千万人民币投资；去年8月底，果小美获得蓝驰创投和IDG领投，峰瑞资本跟投的1000万美元A轮融资；去年11月初，获得7000万美元B轮融资；紧接着的12月份，获得5000万美元C轮融资，领投方是祥峰资本，跟投方是IDG，成都德商，东方弘道，蓝驰创投，沂景投资。成立不到半年时间，果小美总共获得近10亿元人民币投资。

　　不过据媒体报道，果小美本来计划在4月中旬公布的融资消息却没了后续，因融资款一直未到账。

　　事实上，无人货架行业里的糟心事不止果小美一件，小e微店与每日优鲜便利购因货柜问题引发的口水战也掀起一阵波澜。

　　据报道，4月底，每日优鲜天津地区员工假冒小e微店工作人员，进入客户办公区域，通过谎称要撤店等将小e微店冰箱和货架等设备、商品运走，运走后放入每日优鲜的办公室。而这一幕被小e微店的员工撞见，还拍摄了视频。对此，双方各执一词，陷入“罗生门”。

　　每日优鲜表示，搬走货架是客户授权，未及时沟通，代为保管；而小e微店则公开发表声明表明这是同行利用不正当手段恶意竞争，干扰行业正常经营秩序事件。

　　此外，无人便利领域的明星企业猩便利也陷入“撤站、资金链断裂”的传闻，还有网友爆料称猩便利涉嫌出售过期食品，拨打客服电话无人接听。除了部分企业在遇到各种问题外，无人货架的倒闭潮似乎也比预期的要早得多，目前，已经有一些企业离场。

　　易观零售行业中心高级分析师王会娥表示，目前，绝大多数无人货架无法实现营收平衡，想要迅速提升线下网点密度，亟待大规模资金投入，势必依赖资本的支撑。

　　而对于无人货架、货柜的发展前景，北京京商流通战略研究院院长赖阳则认为，企业仅靠无人货架业务很难盈利。相对而言，用便利店做前置仓带动办公室货架可实现互补，但这种模式还需要进一步探索。

微店无人货架
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