新规加强送货地点要求 快递柜产品“初心”遭到拷问

原标题：快递新规加强送货地点要求快递柜产品“初心”遭到拷问

聚焦·快递柜变局

编者按：一个产品的生命力，在于是否最大程度的满足用户的痛点。不过，快递柜的出现，某种程度上是为了满足快递公司的痛点。因此，尽管近期以来，快递柜在各个小区遍地开花，但并没有获得用户的“待见”，反倒引发了很多投诉。做一个产品，“初心”真的很重要。

■本报记者 刘斯会

众所周知，快递“最后一公里”费用在物流成本中占比巨大，诸多上市的快递公司为了解决这一难题不得不采取主动措施，例如智能快递柜或者菜鸟网络旗下的菜鸟驿站，近年来，各种颜色的快递柜更是入户了各大或新或旧的小区。

不过，这种不点对点投送到指定地址的做法似乎开始变得违规。5月1日正式实施的《快递暂行条例》明确规定，快递企业应当将快件投递至约定的地址，收件人有权当面验收。

尽管规定已然出炉，但从《证券日报》记者在北京以及武汉实地了解到的情况来看，各大快递公司还并未有相关落实，对于快递员不做事先沟通，直接投递至智能柜一事也没有出台相关的处罚措施，“不过，相对应的上述《条例》也并没有相应的处罚的措施。”有快递公司有关负责人表示。

事实上，对于智能快递柜，以前一直有鸡肋之称，不过，近年来却开始变为“香饽饽”，引来菜鸟和顺丰两大巨头争相布局，甚至有形成“两军对垒”的架势，如今，上述法规颁布，会否对智能快递柜布局有所影响呢？

对此，有快递公司内部人士回应《证券日报》记者表示，规定有一定的弹性空间，毕竟快递柜的好处是有目共睹的，“提前电话或短信与用户沟通似乎能避免上述难题。”

快递送达问题加强

对于快递行业来说，5月1日正式施行的《快递暂行条例》是行业的规范性法规，也备受关注，不过，《条例》的有一则新规定显示，快递企业应当将快件投递至约定的地址，收件人有权当面验收。也就是说，不告知收件人就把快件放到自提柜是违规行为。

站在各方立场，有各方观点，有快递公司告诉《证券日报》记者，事实上，这件事情在业内早就不是新闻，此次《条例》只不过是重新强调了快递需送达至指定地址的要求而已。

圆通快递方面则表示，在智能快递柜平台上注册快递员账号时，注册协议中，公司就要求快递员需取得用户同意后才能将包裹投放进智能快递柜中。

快递从业人员坦言，快递员是分秒必争的跑腿赚钱，一单快递成功投送只获得0.8元收入。一天投送200件才160元，按此计算每个月的收入为4800元，这个收入的前提是没延误、没丢件和罚款。事实上，快递员在实际投送过程中基本上不可能没有罚款。再减去车辆耗损费以及电费，平均一个月收入仅为4400元（每天投送200件入户），再要求必需送达至指定地点无疑会加大压力，减少收入。

有分析人士称，三通一达无论大小快件都只是0.7元/件至0.8元/件，派件费偏低，而快递员如果放在快递柜的，派件费还要打折，快递员仍愿意投智能快递柜就是为了节省时间多投快递。

而站在消费者角度来说，有许姓用户在与《证券日报》记者交流时表示，自己在网上买东西填写地址时，为了保护个人隐私，一般不会填写具体的房间号，对于这种快件，快递员会直接选择投递快递柜。

比如人不在家，或者上班时间，智能快递柜或者代收点就比较方便，“但是存在一个问题，小区的代收点，有的竟然要求消费者每一件快递支付1元，这个就非常不合理了，并且是在事先没有与消费者商量的前提下。”有贾姓用户表示。

值得一提的是，对于快递员不投递到户有何后果，新的《条例》中并没有做出处罚规定，这也从侧面说明行业规范化仍有较长的路要走。

智能快递柜盈利难题

事实上，为了解决快递业高昂的“最后一公里”配送问题，各家快递公司早就开始提前布局，最近更是愈演愈烈，有两大阵营对垒的意味。

先是菜鸟网络跟投中邮速递易，并且菜鸟网络平台跟诸多快递柜企业开展合作；后有丰巢科技并购中集电商也即中集e栈。而从股东背景来看，丰巢科技是由中通、申通、韵达、普洛斯等快递企业联合成立。目前股东方的快件可以免费直接投递到丰巢科技旗下的快递柜中，并且与菜鸟合作的智能递柜互相合作。

换句话说，智能快递柜，目前是一个平台，各家快递公司都可以采用。公开资料显示，目前全国快递柜数量大约有20万个，而合并后的速递易与中国邮政有7万个快递柜。丰巢收购e栈后，将使丰巢e栈的快递柜数量与前者相当，而其它第三方阵营的快递柜企业如新城地产控股的“云柜”、富友金融旗下的“收件宝”、聚宝信息旗下的“魔格”、海尔旗下的“日日顺乐家”、厦门的“鸟箱”、“递易”等目前还不能与前两者竞争，两大“阵营”的局面已经非常明显。

近年来快递柜数量增长非常快，从2014年调查的1.5万个到2015年6万个、再到2016年10万个到2017年17万个。伴随着快递业飞速增长，企业之间的竞争也更加激烈。

不过，据《证券日报》记者从行业内人士处得知，尽管智能快递柜在全国遍地开花，目前其仍处于亏损状况，快递柜布局得越多，亏损的金额也就越大，“一个智能快递柜按照设计、智能化程度、柜子数量等不同标准，可以分几种档次，价格也相应地有高有低，少则几千元，多则过万元，行业普遍亏损已经是不争的事实。”

在上述背景下，智能快递柜开始尝试增收。例如，很多智能快递柜，快递只能免费停留24小时，超过上述时间，就需要收费了，费用当然归入快递智能柜旗下。

另外，《证券日报》记者注意到，丰巢科技旗下的中集e栈也在采用试图通过打赏的形式来创收，如用户在等待快递弹出时，智能快递柜屏幕上会显示，可以就快递服务满意度选择打赏5元、10元不等的金额，这部分金额当然也直接归入智能快递柜。

“只不过从目前来看，还并未覆盖到成本，不过，一些企业也在想另外的变现方式，比例广告等。”上述资深业内人士表示，这些只是小试牛刀，现在往里面砸钱都是上亿元的砸，智能快递柜与快递公司签订合同，快递公司使用智能快递柜，费用其实并不多，“巨头们的想法是，先让快递公司、用户形成习惯，离不开它，等到时机成熟再收费，收费在将来是必然趋势，但当前面临巨额亏损也是不争的事实。”

另外，“智能快递柜企业如果独立运营，易成社区服务孤岛，很难产生更大商业价值，如果能够形成生态链，则前途不可估量，一旦和商业、物流打通联动，就有诸多增量空间。”有分析人士表示，不过，这个过程仍需要时间。