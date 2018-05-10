原标题：虚火过后一地鸡毛 无人货架模式待考

■夏 芳

近日，果小美陷入全国陷入停运风波中，同时，曾被投资人看好的“无人货架”也遭遇“生死劫”。

根据媒体报道，果小美自今年4月份起就已在全国范围内下发停运通知，同时计划裁员2000多人。目前，北京、上海、深圳、杭州等多地业务已停滞，并有多个城市仓库清空。而早在今年年后，果小美被指拖欠供应商货款数千万元，全国大面积缺货，其资金链断裂或早有预兆。

值得一提的是，在果小美的官网上，其在简介中这样描述：果小美通过为企业搭建自助式便利店而提升员工的幸福指数及归属感，以及对公司的满意度；果小美凭借先进的商业模式和优质的服务理念成为行业领跑者；成都果小美在成立之初，便获得了包括IDG领投的数千万元人民币风险投资。

而据笔者了解，果小美自2017年6月份成立后，便得到投资者的宠爱，总融资超过1.3亿美元。如今，成立不到1年时间，就传来全国停运风波，果小美的遭遇也让外界对于无人货架行业投来关注的目光。

彼时，虽然包括阿里巴巴、京东等巨头企业也纷纷涉足“无人货架”，但是，办公室无人便利架也被看做是“蹭热点”式的存在，因入行门槛低而饱受争议。果小美的今天，也是多家无人货架发展的缩影。因为，包括便利购、猩便利等在内的无人货架业务也被传出裁员或撤点位的消息。

事实上，无人货架的卖点就是产品在终端购买频次和消费转户率，如果购买频次不够、消费转化率不高，企业单凭烧钱来扩点位，毫无疑问，它们是没有未来的。

曾有投资人用“路很长，坑很多”来形容当下无人货架的发展前景。就像当前的果小美，虽然其在无人货架领域下手很早，但想通过“小而美”的模式成为行业翘楚，其未来的路必定很漫长。投资人的钱虽然好拿，但是，企业能否通过烧钱而生存下来，找到更好的盈利模式，这不仅仅是果小美一家公司思考的问题，这也是众多无人货架企业共同的课题。