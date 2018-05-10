西雅图的微软和亚马逊正叫板硅谷的苹果和谷歌

赵陈婷 来莎莎

在美国的科技界，西雅图时不时会和硅谷干上一架。

北京时间5月7日晚间，微软全球开发者大会Build2018在西雅图华盛顿州会议中心举行。紧接着的5月8日，谷歌I/O大会在加州山景城的海岸线露天剧场开启。两家的开幕时间只差一天。

而这背后，如今由两位印度裔CEO掌舵的两大科技巨头存在着不少业务重合与竞争。

因为分别拥有全球最大的桌面和移动操作系统，微软和谷歌一度被业内解读为PC时代和后PC时代的两大代表。

但不管到底是哪个时代领跑者，在AI几乎无处不在的当下，今年的微软Build大会和谷歌I/O大会谈论最多的都是人工智能。

不可忽略的现实是，在如今炙手可热的AI市场上，来自西雅图的微软和亚马逊正叫板从硅谷走出来的苹果和谷歌。

“AIfirst”的谷歌

自宣布“MobilefirsttoAIfirst”战略一年后，谷歌在人工智能的道路上越走越坚定。

但比讨论AI技术本身更重要的是，目前的谷歌更加重视将AI渗透其各类产品中，并努力构建生态，让硬件、软件以及AI结合。

今年的I/O开发者大会，谷歌CEO桑德尔·皮查伊（SundarPichai）称，人们对信息的实用性和易获取性的需求依然和谷歌20年前刚成立时一样迫切。所不同的是，人们整理信息和解决现实世界中复杂问题的能力，而这要感谢AI的进步。

谷歌助手是2016年5月19日推出的一款语音助手，该产品基于谷歌在机器学习、自然语言处理和搜索领域的经验之上。今年，谷歌助手又得到升级。

皮查伊表示，依托谷歌在自然语言理解上的进步，今后不需要在每一个指令前都说出“HeyGoogle”。与此同时，除了原始声音，谷歌助手的声音库中还增加了6种不同的声音，包括辨识度极高的美国传奇歌手JohnLegend的声音。

在活动现场中，全场最受关注的一个场景是谷歌助手打电话向一家美发店预约发型设计的时间。整场对话过程较为自然流畅，接电话的店员似乎并未意识到与之对话的是AI。

这项新技术就是谷歌Duplex，也是谷歌助手的一部分，可以回答问题并根据命令执行不断增加的任务。皮查伊称：“很多时候打电话并不像预期的那样顺利，但语音助手可以优雅地处理。如果处理得当，这将节省时间并为企业创造很多价值。”

构建生态很重要的一点便是要让其中各成分有机融合。谷歌也正在努力让硬件、软件以及AI相互结合。

值得一提的是，在上述开发者大会当天，谷歌还宣布，目前已有5亿台设备接入了谷歌语音助手，并支持30多种语言。

这也是谷歌AI战略的重要一环，在尽可能多的设备上内置语音搜索工具，以此来争夺亚马逊Alexa语音助手和智能音箱Echo等竞争对手的市场。谷歌已经主宰了互联网，而现在亚马逊Alexa则通过提供一种全新的与计算机互动并访问信息的交互模式，这让谷歌感受到威胁。

今年4月初，谷歌宣布将搜索和人工智能业务分拆为两个独立部门。谷歌大脑的联合创始人杰夫·迪恩（JeffDean）将领导谷歌所有的AI业务；2000年加入Google搜索业务的BenGomes将接管搜索部门。AI在谷歌的重要性不言而喻，足以形成自己的业务部门。

此前，迪恩表示，谷歌在人工智能领域最终目标是三点：利用AI和机器学习让谷歌的产品更加实用；帮助企业和外部开发者利用人工智能和机器学习进行创新；为研究人员提供更好的工具，以解决人类面临的重大挑战。

微软的AI“全家桶”

去年同一时间的微软Build开发者大会中，微软CEO萨提亚·纳德拉（SatyaNadella）宣布，微软的战略从2014年提出的“移动为先，云为先”，转变为“智能云和智能边缘计算”。

一年之后的微软Build2018上，微软延续这一战略，宣布了一系列包括AI、云计算、数据、传感器与设备在内的开发者服务进展，用AI贯穿所有自家全部的产品。

中国公司在今年的微软Build大会中占据了相当的位置。大疆、小米、华为和一家名为Roboo的中国人工智能方案平台公司都出现在了纳德拉的演讲当中。

不过，相比之下，亚马逊的出现还是更夺人眼球。

微软Cortana和亚马逊Alexa其实算是一对竞争对手，但是在今年的Build2018上微软演示了这对“冤家”融合的场景。

这也是亚马逊第一次出现在微软开发者大会。

虽然之前亚马逊、微软、苹果和谷歌都已经推出了各自的数字助手，但四家的产品彼此一直并不兼容。

但如今微软和亚马逊的合作表示双方希望携手改进语音助手。具体来看，两家在智能音箱和语音助手领域的合作包括：在装有Alexa的设备上，用户可以呼唤Cortana并且使用微软的办公功能；而在Windows10等设备上呼唤Alexa时，也可以直接在亚马逊上买买买，并且使用Alexa的Skills。

相比亚马逊和微软如今在人工智能上的“蜜月”期，亚马逊和谷歌似乎结怨已久。

在2017年2月向美国证券交易委员会（SEC）提交的年度报告中，谷歌的母公司甚至将亚马逊放在了所有竞争对手的首位，表明二者在云计算、搜索和语音控制设备上均有竞争。

此前，谷歌的人工智能产品AlphaGo通过挑战围棋棋手在全球范围内掀起不小的人工智能热潮。对此，连微软全球执行副总裁，微软人工智能及微软研究事业部负责人沈向洋也表示在人工智能的IQ上，友商的人工智能产品AlphaGo做得不错。

让沈向洋骄傲的是在中央电视台一档名为《机智过人》的节目里，和AlphaGo过招的棋手柯洁称自己是微软小冰的粉丝。