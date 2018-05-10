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阿尔法狗完胜之后 AI开始“骗人”了

阿尔法狗完胜之后 AI开始“骗人”了
2018年05月10日 03:44 第一财经日报
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　　如果在传统处理器上进行智能应用处理，一小时的语音数据需要一万小时才能完成。人工智能的升级，依赖芯片技术。

　　钱童心

　　[谷歌最新一代的TPU处理器的性能比去年发布的第二代版本要强8倍，可提供超过100万亿次浮点运算。而且谷歌第一次引入液体冷却的方法来解决散热问题。]

　　在上海工作的王勇（化名）近日接到一则推销电话，“卖车险的”。他刚好不忙，于是很绅士地跟这位推销员小姐聊了一会儿，解释了一下自己的情况不需要车险了。末了还跟她说了声“谢谢”。

　　但是这个看起来普通的电话很不寻常。

　　在挂掉电话后，王勇收到了一则短信，险些昏厥。短信内容如下：“你好，我是刚才给你打电话的电销机器人小三，我们公司的联系电话是XXXXX，欢迎后期来电咨询。”

　　时代不同了。你可能被人工智能（AI）骗过，未来你也许也可以用AI去迷惑别人了。有这样一个机器人“小伙伴”，它可以代你向餐厅打电话预订座位；还能冒充你跟熟人调侃、替你回邮件。

　　这一切正在发生。当地时间5月8日，谷歌I/O开发者大会在美国加利福尼亚州山景城召开。这家硅谷科技巨头再次强调了AI先行的战略。

　　在这次开发者大会上，谷歌不仅展示了功能更加强大的语音助手GoogleAssistant，还发布了第三代人工智能TPU（张量处理器）芯片，它的前辈就是“阿尔法狗”在围棋界所向披靡的“秘密武器”。由此，谷歌一方面与人工智能芯片巨头英伟达的GPU（图形处理器）形成竞争，另一方面也意在挑战微软亚马逊云。

　　一句“嗯哼”脱口而出

　　谷歌CEO桑达尔·皮查伊在会上演示了事先录好的两段语音对话，分别是语音助手代替人类预约理发和预订餐厅的。

　　比起传统的对话语音机器人，使用谷歌DuplexAI语音系统的新助手要人性化得多，它不仅能够和人类进行多回合的对话，而且还自带语气词，听起来相当逼真。

　　在第一段女声版机器人顾客和理发店店员的对话中，机器人顾客的一句“嗯哼”以假乱真，与人类使用英语对话的语气十分相似，而且机器人也不再局限于仅仅以“是”或者“不是”简单地回答提问，而是会与人类进行谈判和商量，最终达成了一致，完成预约工作。

　　在另一段男生版的机器人顾客和中餐店服务员的对话中，机器人不仅能够听懂带口音和不规范的英语，而且还会在对话中进行即兴发挥，让双方的交互变得更加“优雅”而自然。比如当餐厅服务员告诉顾客当时“不用等位”时，机器人顾客人性化地追问道：“那么一般情况下，等位需要多久？”

　　皮查伊没有透露这项服务何时能够让用户使用，不过表示从今年夏天起就将进行公测。

　　值得注意的是，在《爱乐之城》中客串乐手的美国著名歌手约翰·传奇（JohnLegend）的声音也将被谷歌助手采用。包括他在内，谷歌目前已经拥有六种不同的人声。

　　皮查伊在大会上表示：“谷歌的语音合成系统Wavenet模型是基于原始的音频来创造出更加接近人类、更加自然的声音，包括音高、语速以及停顿等。”

　　这项技术如果普及，或许意味着未来商家接起顾客的电话时，将很难分辨究竟是真人还是机器人在向自己咨询提问。

　　中国的人工智能企业出门问问创始人兼CEO、谷歌前工程师李志飞对第一财经记者表示：“这种场景虽然有点耸人听闻，但是与谷歌的竞争对手如以网络书店起家的亚马逊相比，谷歌在最底层的核心技术以及把技术打磨、做细做精方面绝对是‘一骑绝尘’的，这主要受到公司的工程师文化以及强大的研发队伍的影响。”

　　芯片云端齐发力

　　谷歌的策略已经从“人工智能优先”（AIFirst）全面转向“独有人工智能”（AIOnly）。除了语音功能以外，谷歌邮箱Gmail也加入了智能化功能，运用机器学习可以在人们输入时实时推荐可能会使用到的短语。该功能被称作“智能创作”（SmartCompose），本月底将会正式上线。

　　而人工智能在谷歌地图方面的应用就更加强大了，利用全新的GoogleLens的应用，地图和相机直接实现打通，与谷歌街景结合，打通虚拟和现实世界，类似于增强现实（AR）的功能，由现实到虚拟，只要打开相机，就能给你指方向。此外，人工智能还能直接与卫星图像结合，把更多商户和新地址添加到地图中。

　　“这才是我们真正需要的人工智能。”兴民智通（002355.SZ）首席运营官张人杰对第一财经记者表示，“一些国内公司扎堆儿在做同质化的东西。有时候，产品设计的初心在某种程度上决定了结果。”该公司的主业之一是智能网联汽车数据的采集运营。

　　强大的人工智能背后是高性能芯片的支持。I/O大会上，谷歌还发布了最新一代的人工智能芯片TPU3.0版本。两年前谷歌首次宣布推出通用的人工智能芯片时，就意在与英伟达的人工智能芯片GPU竞争。

　　据介绍，新一代TPU能够帮助谷歌提升包括录音音频中的语言识别功能，还能在视频和照片中辨别出物体，并从文字当中提取隐藏的表情。

　　谷歌已发布两个版本的TPU处理器，公司将允许使用谷歌公有云服务的第三方开发者在TPU上进行开发，从而在云服务业务方面与微软和亚马逊竞争。本周稍早时，微软也发布了基于微软云Azure特殊芯片的早期应用。

　　皮查伊表示，最新一代的TPU处理器的性能比去年发布的第二代版本要强8倍，可提供超过100万亿次浮点运算。而且谷歌第一次引入液体冷却的方法来解决散热问题。

　　“把自用的TPU开放出来做云服务，显示了谷歌在云业务方面加大投资布局。谷歌将与所有提供智能云服务的厂商竞争；而芯片方面则将和英伟达展开竞争。”研究机构Gartner研究副总裁盛陵海对第一财经记者表示。

　　下一个风口：医疗+AI

　　国内的智能语音领军企业科大讯飞（002230.SZ）也在密切关注谷歌I/O大会的新动向。

　　科大讯飞执行总裁胡郁对第一财经记者感叹道：“谷歌的语音技术一直挺牛的。”据介绍，一小时的语音数据如果在传统处理器上进行智能应用处理，需要一万小时才能完成，因此科大讯飞一直在跟踪人工智能专用芯片的前沿进展。

　　胡郁向第一财经透露，科大讯飞看好智能语音在医疗方面的应用。“我们正在和国内的几个医院谈，用我们先进的智能语音技术帮助医生记录下手术的全过程。”通常医生在做完手术之后，要通过回忆把手术过程记录下来留存。胡郁说：“我们让医生在手术过程中戴上耳麦，能实时把他们的指令记录下来，手术完毕后直接汇总成文，为医生减轻了大量整理工作。”

　　人工智能和医疗的结合将是科技公司下一个争夺的主战场。在印度，谷歌的医疗AI已经在帮助医生进行视网膜筛查糖尿病和心脏病的工作，以解决医疗资源分配不公的问题。

　　“两年前，谷歌开发了一套神经网络，它能通过眼部医学造影来探测糖尿病视网膜病变。今年，人工智能团队利用深度学习模型，已经能够高度精确地预测一位病人未来心脏病和脑溢血的发病风险。”谷歌5月9日在发给第一财经记者的声明中表示。

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