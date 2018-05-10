亚马逊高管：对手不应害怕使用亚马逊云服务

亚马逊 网络服务部门高管Jassy 网络服务部门高管Jassy

新浪美股 北京时间5月10日讯，亚马逊网络服务部门高管Jassy称：亚马逊可能会开展新的业务，但这不应该吓到使用亚马逊云服务的公司。

甚至有些亚马逊最直接的竞争对手比如Netflix也在用亚马逊云服务，后者与亚马逊在视频流上成竞争关系，Jassy在周三对cnbc记者表示。

“绝大多数的媒体公司都会使用亚马逊的网络服务”，他说。

“尽管Netflix 与亚马逊的产品Prime Video存在非常激烈的竞争关系，但他们都在亚马逊网页服务商运行着产品，并持续了好几年，这与迪士尼、华纳、福克斯、HBO和Turner一样，它们都在亚马逊云上运行着。所以他们更应关心选择何种服务来为客户提供更好的创新体验。”

亚马逊的云服务通过有竞争力的价格和广泛的业务，已经领先于微软、谷歌和其他云服务提供商。

但亚马逊在如零售、电影、电子商务、智能家居等其他行业的竞争对手会担心将向亚马逊支付大笔科技账单。

但Jassy表示“客户数据就是客户数据，只有客户本身能够选择和操作他们在亚马逊云上的数据”，“我们有责任确保没有人能访问这些数据，而且我们的客户会有包括加密在内的许多手段来保护自己”。