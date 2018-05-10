分手Uber 沃尔玛寻路“最后一英里”

来源：北京商报

传统零售巨头沃尔玛在配送领域的征途并不顺利。路透社8日消息称，在“最后一英里”的激烈争夺中，沃尔玛就要结束与Uber和Lyft之间的在线杂货配送合作关系了，而这也意味着沃尔玛挑战电商巨头亚马逊的雄心遭遇了潜在的挫折。目前，沃尔玛与Uber已经证实了双方合作结束的消息，沃尔玛股价一度下跌0.4%，亚马逊也下跌了0.7%。

Uber发言人艾伦·科恩表示，公司已经在3月通知了沃尔玛，Uber将在6月30日停止送货服务。这也从侧面证明，在这件事情公之于众之前，Uber已经提前与沃尔玛提了“分手”。

沃尔玛发言人莫丽·布莱克曼在证实双方合作结束的同时并未详细说明原因，但她提到，沃尔玛此前使用Uber进行配送服务的4个市场将使用其他快递服务商的服务，而合作关系的结束并不会影响沃尔玛的原定计划，因为它们并没有与任何一家供应商捆绑在一起。

事实证明，并不是所有的领域都适合跨界融合。与沃尔玛合作的一家快递公司的知情人士称，把人和货物放在一起运输非常困难，因为这是两种完全不同的商业模式。送货的亚马逊与送人的Uber在模式上出问题的同时也就顺势衍生了沟通上的混乱。今年3月，沃尔玛还声称Uber将成为其杂货递送服务的合作伙伴，并计划将其杂货送到美国40%以上的市场。知情人士称：“很明显，这里缺乏沟通。”

2016年，沃尔玛与Uber和Lyft合作测试生鲜杂货的“最后一英里”配送服务，并寄希望于与它们展开有效的众包服务，利用出行领域的按需分配帮助其进行线下杂货运输，完成“最后一英里”的物流目标。“最后一英里”并不是距离上的一英里，它指的是从物流分拣中心通过运输工具将货物载送到消费者手中的过程。虽然是整个物流环节的末端，但却占到整个物流配送成本的30%以上，且直接面向客户，因此这一段距离也成了各方争夺的重点领域。

虽然沃尔玛与Uber和Lyft的合作已经画上了句号，但这并不意味着亚马逊要退出“最后一英里”的竞争。去年10月，沃尔玛完成了14个月以来的第六次收购，而当时的收购对象就是位于纽约的“最后一英里”派送初创企业Parcel Inc，当时沃尔玛的目标就是更好地与电商巨擘亚马逊展开竞争。

与此同时，沃尔玛也在不断物色新的合作伙伴。今年3月，沃尔玛传出正在扩大与联邦快递的合作关系，称将在未来24个月内增加500个联邦快递办公店铺，用于打印、包装和运输服务。据了解，沃尔玛已经与联邦快递达成长期合作，后者将为沃尔玛提供传统的快递服务。

北京商报记者 陶凤 杨月涵