海信品牌塑造秘诀：善于应对挑剔的消费者

每经编辑 祝裕

“如果想成为中国名牌，要在‘北上广深’卖得多才可以。那么，如果想成为世界名牌的话，则要在美国、西欧、日本卖起来才是。”海信集团董事长周厚健曾如此解释海信在出海过程中对高端市场的执着。征战欧美日高端家电市场二十余年，海信已经逐步赢得这些市场上号称最挑剔的消费者认可，其主打高端自主品牌的大胆做法取得丰硕回报。

数据显示，在全球市场消费疲软的情况下，2017年海信海外收入同比增长21.3%。2017年4月，海信取代欧美日韩彩电巨头，成为全球消费电子领域唯一的世界杯官方赞助商。

5月9日，第二个“中国品牌日”来临之际，国家市场监督管理总局等多部门在上海发布“2018中国品牌价值评价信息”，海信凭借在技术创新方面的显著优势，再次获得“自主创新品牌”第一名。

5月10日，恰值中国品牌日系列活动。在上海举办的首届中国自主品牌博览会上，海信的亮相表现引起瞩目。值得注意的是，国际足联同时也将这一天定为“海信品牌日”，与海信共同发起宣传推广活动，彰显了中国品牌的强劲实力。

●国际足联设立“海信品牌日”

5月10日，“中国品牌日”当天，海信集团在上海举办的首届中国自主品牌博览会的亮相引起参会人员的瞩目。海信的展位不仅展示了公司从一个二十多人的无线电小厂发展到国际著名消费电子品牌的49年成长历程；更展示了海信出海二十余年，如何征战欧美和日本高端市场，打造让这些市场上号称最挑剔的消费者认可的品牌。

作为中国首批“走出去”的企业之一，有着二十余年出海经历的海信表现抢眼。数据显示，在全球市场消费疲软的情况下，2017年，海信海外收入同比增长21.3%。2017年在美国市场的销售额高达16亿美元，即便在挑剔的日本市场，去年的销量也增长了79.3%。

今年2月，39万多名全球消费者投票选出了“BrandZ中国出海品牌十强”，海信位居第九，并获评“成长最快家电品牌”。而在中国外文局对外发布的《中国国家形象全球调查报告》中，海信连续三年成为海外民众熟悉的排名前十位的中国品牌。

2017年4月，海信取代欧美日韩彩电巨头，成为全球消费电子领域唯一的世界杯官方赞助商。一年来，海信受国际足联委托围绕世界杯赛事做专项显示和转播技术的开发，推出了激光电视、U9、U7等世界杯全新系列观赛产品。

就在“中国品牌日”当天，国际足联同时也将这一天定为“海信品牌日”，与海信共同发起宣传推广活动。此次国际足联设立“海信品牌日”，是对海信品牌和技术的充分认可，彰显了中国品牌的强劲实力。

随着在俄罗斯举办的2018世界杯开幕日益临近，这场吸引全球数十亿人瞩目的体育盛会，将助力海信加速国际化进程，提高全球占有率，获取更大的品牌影响力。让世界聆听中国品牌声音，海信正在扮演越来越重要的角色。

●以优质产品满足挑剔的消费者

奖牌只是荣誉，质量才是核心，海信的品牌塑造秘诀在于高质量的产品能够得到挑剔消费者认可。

“如果想成为中国名牌，要在‘北上广深’卖得多才可以。那么，如果想成为世界名牌的话，则要在美国、西欧、日本卖起来才是。”海信集团董事长周厚健在接受媒体采访时，曾如此解释海信在“出海”过程中对高端市场的“执着”。周厚健认为，让世界消费者来挑剔我们的产品，才能做出世界级的产品，尤其是要经受得住欧美和日本消费者的挑剔，海信才能真正成为一个世界级品牌。

周厚健的判断与我国产业结构的交替变化密切相关。随着中国劳动力成本增长，低端制造业面临困境。他认为，如果中国的企业还定位在低端产品的制造，一点儿希望也没有，因为在这些方面中国劳动力的价格水平根本没有竞争力。但在眼下，我国人才的积累、研发实力的积累、制造技术的积累都有了巨大的提升。在这样的背景下，企业向高端产业进发，将拥有巨大市场机遇和前景。

而且，与一些为了规模才走出去的企业不同，海信认为企业的根本就是盈利。海信不仅是为了当期盈利，更为了长期持续盈利。

“走出去”的过程首先要找准定位，海信在选择走出去的区域和方式方面，均把“能力”这两个字看得很重。什么才是海信的能力？高质量的产品，能够制造获得高端市场认可的产品。

事实证明，海信这几年来在欧美和日本市场增长十分迅速。坚持高端定位、主动啃“硬骨头”的背后，是海信对产品技术和质量的自信。坚守“技术立企”的海信，以ULED+激光电视两大组合，正在全世界刷新着人们对“中国制造”和中国品牌的认知，引领着全球显示技术的未来。

被世界消费者“挑剔”出来的海信，正在走出一条不一样的世界级品牌崛起之路。