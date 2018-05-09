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沃尔玛宣布160亿美元收购印度电商Flipkart 77%股权

沃尔玛宣布160亿美元收购印度电商Flipkart 77%股权
2018年05月09日 19:50 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月9日晚间消息，沃尔玛今日宣布，将以160亿美元收购印度最大电商平台Flipkart 77%的股权。

　　沃尔玛周三称，将以160亿美元收购Flipkart约77%的股权，剩余部分股权由当前投资者继续持有，包括Flipkart联合创始人比尼·班萨尔(Binny Bansal)、腾讯、老虎环球和微软

　　沃尔玛在一份声明中称，其长期目标是支持Flipkart发展成为一家上市子公司。沃尔玛同时预计，印度电商业务的发展速度将达到整体零售行业的4倍。

　　沃尔玛总裁兼CEO董明伦(Doug McMillon)称，此次投资Flipkart也是沃尔玛投资快速发展的印度市场战略的一部分。

　　沃尔玛表示，将利用新债和现金来资助这笔交易。此外，两家公司还在与其他潜在投资者谈判，邀请他们加入此次投资，这可能降低沃尔玛的股权。

　　两家公司还表示，这笔交易有望于年晚些时候完成。将来，两家公司将继续保持各自的品牌和运营架构。

　　据悉，沃尔玛与Flipkart的谈判已持续数月。软银CEO孙正义今日稍早些时候证实，将软银所持Flipkart全部20%的股份作价约40亿美元出售给沃尔玛。(李明)

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