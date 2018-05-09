直击|Fictiv获1500万美元B轮投资 创新工场领投

新浪科技讯5月9日晚间消息，美国当地时间5月8日，在加利福尼亚州PalmDesert举行的英特尔投资全球峰会（IntelCapitalGlobalSummit）上，总部位于旧金山的创业公司Fictiv宣布完成了1500万美元B轮投资，创新工场领投，其他投资者还包括现有投资人AccelPartners，以及新进投资人英特尔投资、比尔·盖茨、FJ Labs、TandonGroup及Stanford-StartXFund。

本轮融资后，Fictiv累积获得的风险投资总额达到2500万美元。这些资金将用于拓展全球硬件制造撮合平台，完善管理硬件生产流程的效率软件工具，以及市场扩张。

Fictiv成立于2013年，位于美国旧金山，由DaveEvans和 NateEvans两兄弟创立。兄弟两人毕业于斯坦福大学，哥哥Nate曾在一家精品投行做创业顾问，弟弟Dave曾是一个硬件工程师，在福特公司的硅谷实验室工作。

Fictiv公司提供的制造服务有四种，分别是：3D打印（打印部件可以在当天送达）、计算机数字控制CNC (Computernumericalcontrol)加工、聚氨酯铸造（部件可以在10个工作日内制作和交付）、注塑成型。

通过双向的连接，Fictiv打造了一个遍及全球的庞大硬件制造网络，目前已有200多家全球制造商通过审核。对于制造商而言，他们可以利用这家公司的网络把自己的闲置产能租借出去，获得效能提升。到目前为止，表现最好的制造商已在Fictiv平台获得超过100万美元的收入。

对于硬件创业者而言，这家公司可以帮助他们购买零部件，并在短时间内打造出产品原型，能使硬件团队减少在寻找和管理供应商、获得报价等环节中所用的时间。

目前，Fictiv已被广泛应用在电动汽车、自动驾驶、医学机器人及消费电子中，合作伙伴包括福特、NASA喷气推进实验室、IDEO设计公司、Velodyne技术公司、Nomiku和奔驰等。

创新工场北美投资团队曾在2015年就投资了Fictiv的A轮，创新工场北美合伙人兼首席执行官ChrisEvdemon（易可睿）表示：“作为一种颠覆性的现代化制造方法，Fictiv为合作伙伴带来巨大效益，它们包括大批量汽车厂商、消费电子初创公司等业内硬件开发团队。我们很高兴参与这家公司的融资，并帮助该公司扩张和从中国强大的制造业中获益。”

目前，Fictiv已在中国广州设立办事处，更好地服务本地客户及连接硬件生产资源，正式迈出了向美国海外落地的第一步。（辛苓）