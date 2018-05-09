中芯国际第一季度营收8.31亿美元 同比增长4%

新浪科技讯 北京时间5月9日晚间消息，中芯国际(NYSE:SMI; SEHK: 981)今日发布了截至3月31日的2018财年第一季度财报，营收为8.310亿美元，而上一财季为7.872亿美元，上年同期为7.931亿美元。

第一财季业绩：

营收为8.310亿美元，而上一财季为7.872亿美元，上年同期为7.931亿美元。

毛利润为2.202亿美元，而上一财季为1.485亿美，上年同期为2.208亿美元。

毛利率为26.5%，而上一财季为18.9%，上年同期为27.8%。

第二财季业绩展望：

中芯国际预计，第二财季营收环比将增长7%至9%，其中包括约5600万美元的技术授权营收；

毛利率将达到23%至25%；

基于非美国通用会计准则，运营开支将达到2.27亿美元至2.33亿美元；

来自控股子公司的非控制性权益预计在1700万美元至1900万美元之间。

电话会议：

中芯国际管理团队将于北京时间2018年5月10日上午8点30分召开电话会议。

本次电话会议将通过互联网进行直播，网址为：http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php或https://edge.media-server.com/m6/p/arbytiq5。(李明)