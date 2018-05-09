孙正义证实沃尔玛收购Flipkart 软银出售20%股份

新浪科技讯 北京时间5月9日晚间消息，沃尔玛将控股印度最大电商平台Flipkart，通过这笔最大规模的并购案，沃尔玛将在快速发展的印度电商市场与亚马逊一较高下。

彭博社上周五曾援引知情人士的消息称，Flipkart将把公司约75%的股权以约150亿美元的价格出售给以沃尔玛为代表的买家联盟。目前Flipkart董事会已经批准了这笔交易，该交易有望在本周内完成。

报道当时还称，作为该交易的一部分，软银将以200亿美元的估值出售其所持Flipkart全部20%的股权。对此，软银CEO孙正义今日给予了证实。孙正义今日在财报电话会议上称，在这笔交易中，软银所持有的Flipkart全部20%的股份价值约40亿美元。当初，软银以25亿美元收购了Flipkart这20%的股份。

分析人士称，这笔交易将为Flipkart提供充足的资金，以迎接竞争对手的挑战。到目前为止，Flipkart已累计融资约61亿美元。但面对激烈的市场竞争，几乎一半的资金已经耗尽。

当前印度零售市场规模约为6720亿美元，而在线零售额所占份额不到10%。但得益于智能手机的普及，以及数据流量费用的降低，印度的在线零售业务发展非常迅速。

这笔交易还将把全球零售市场最激烈的竞争引向印度市场。今年3月有报道称，在中国市场败给阿里巴巴和京东后，亚马逊决心拿下印度市场，并承诺在印度投入55亿美元。

最近几年，沃尔玛开始通过并购来强化在线业务，从而向亚马逊发起挑战。2016年，沃尔玛以33亿美元收购在线零售商Jet.com。后来，沃尔玛又陆续收购了在线零售商Bonobos、ShoeBuy和Parcel。

到目前为止，这是沃尔玛进行过的最大一笔并购交易。1999年，沃尔玛曾以108亿美元收购英国零售商Asda。(李明)