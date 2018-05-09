阿里发布“公益财报”：马云完成75个公益时

新浪科技讯 5月9日下午消息，在发布2018财年年报之后，阿里巴巴集团日前也公布了一份“公益财报”：2018财年，近6万名阿里员工，共参与公益行动超16.5万人次，累积申报的公益服务时长超过20.2万公益时。

马云完成75个公益时

马云，一个财年完成了75个公益时，排名第51位。在上一个财年，马云共完成45.5个公益时。马云自己此前定下了一条规则，“无论捐多少钱，最高只能申报0.5个公益时”，因此，他这75个公益时，都是付出时间和精力实打实干出来的。从马云的公益时记录可以看出， 环保和教育是他重点关注的领域。

马云把40多个小时花在了环保相关的公益行动上，比如，他以桃花源基金会联席主席的身份，牵头成立了“社会公益自然保护地联盟”，参加了桃源里自然中心开课仪式，还远赴东非为一头母象安装定位器，并为它取名为“杭州”；20多个公益时用在了乡村教育领域，包括今年1月21日，在海南三亚为获得第三届“马云乡村教师奖”的100名乡村教师颁奖。

阿里合伙人做公益人均超过12个小时

阿里巴巴集团36位合伙人在2018财年共完成了400多个小时的公益时，人均做公益超过12个小时，居集团各部门榜首。在阿里巴巴脱贫基金成立仪式上，36位合伙人集体公开亮相。上一次他们聚齐在一起，还是在2014年阿里巴巴IPO的时候。

马云在脱贫基金启动仪式上宣布，脱贫工作已成为阿里巴巴的战略性业务，行动宗旨是乡村振兴计划，未来5年，阿里巴巴将投入100亿元到这项业务中。

此后，阿里巴巴脱贫基金在电商、生态、女性、教育等方向上陆续展开工作。

2017年，在阿里平台上通过“公益宝贝”产生捐赠的商家多达178万家，善款总额达2.46亿元，共有3.5亿消费者参与。募得善款用于环保、扶贫、助学、疾病救助、灾害救助等全领域的公益项目，累积已帮助超过297万的弱势群体。