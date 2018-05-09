中国第二大比特币矿机商嘉楠耘智计划赴港上市

新浪科技讯 北京时间5月9日下午消息，中国第二大比特币矿机制造商嘉楠耘智（Canaan Creative）正筹划在香港上市，而不是远赴美国IPO。根据消息人士透露，如果上市成功，嘉楠耘智将成为香港证券交易所首家区块链相关的上市公司。

该消息人士称，这家位于杭州的公司计划在IPO中融资10亿美元。嘉楠耘智之前曾表示有意在香港和美国两地上市。不过，这位消息人士也说，最终决策还没有敲定，事情可能仍有变化。嘉楠耘智拒绝对上市方案予以评论。

嘉楠耘智成立于2013年。公司专门设计和销售高性能集成线路板，也是阿瓦隆（Avalon）系列比特币矿机的生产商。今年一月份，公司发布了未经审计的财务报告，结果显示公司在2017年的净收入为4.1亿元人民币（约6400万美元），相比去年增长了600%。

嘉楠耘智此前已经尝试过多次IPO。2016年，公司试图以收购山东的电子设备制造商鲁亿通来挂牌中国的A股市场。但因监管机构怀疑交易估值过高而使得最终的挂牌计划不了了之。

去年，虽然中国针对加密货币的交易和首次代币发售（ICO）出台了禁止令，嘉楠耘智仍旧再次申请挂牌中国的新三板。再一次地，申请仍未通过，公司也未披露其中原因。

嘉楠耘智的大部分客户仍旧来自中国，因为这里的电费便宜。但是随着中国监管机构对加密货币的打压力度增强，外界对嘉楠耘智是否有能力保持其一贯的发展速度产生了质疑。

公司联合董事长孔剑平在今年四月份的电话采访中说，公司除了生产芯片之外，还计划涉足软件业务。(木尔)