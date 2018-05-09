受出售Sprint提振 软银四季度利润约14亿美元

新浪科技讯 北京时间5月9日下午消息，软银集团第四季度利润超过了分析师的预期，这要归功于Sprint带来的十几年来第一次盈利。这家软银旗下的美国运营商目前正在计划与竞争对手T-Mobile进行合并。

软银集团表示，截止到今年3月他们的运营利润为1550亿日元（约合14亿美元），超过了此前分析师预期的13.74亿美元。本季度软银的营收为2.35万亿日元。

软银本季度的表现要归功于Sprint的出售，多年来软银创始人孙正义一直希望出售Sprint。上个月，另一家美国运营商T-Mobile同意以265亿美元的价格收购Sprint，但是这次合并可能会受到监管机构的严格审查。另外，软银还在计划让其在日本本土的电信运营服务企业进行IPO。

孙正义已经将他的工作重心放在了软银长期的发展以及海外科技企业的投资上。去年，孙正义成立了Vision Fund，并从沙特阿拉伯财团以及苹果等巨头那里融得了超过900亿美元的资金。

Sprint和T-Mobile有着互补的无线频段，两家企业完成合并之后，这将会成为他们在开发和搭建5G网络方面的一个战略优势。T-Mobile控制着大量低频段的波段，可以进行长距离传输，并且穿透墙体和窗户等障碍物。而Sprint在美国拥有最多的高频段，也就是2.5G频段，这个频段能够处理更多的数据传输，但是传输距离却有限。

在孙正义指派马塞洛·克罗尔（Marcelo Claure）担任Sprint首席执行官之后，这位新任CEO在控制用户流失以及削减成本方面取得了成功。第四财季Sprint的用户增加了3.9万人，而去年同期该公司则损失了11.8万用户。上周，该公司透露他们本季度的净利润为6900万美元，而分析师的预测则是该公司本季度会净亏损3.49亿美元。克罗尔下一步将会担任软银集团的COO，并且兼任软银国际的CEO。这个月底之前，克罗尔就将履新。

去年孙正义开始在世界范围内大规模投资科技企业，他所投资的企业包括Uber、滴滴出行以及印度的Flipkart等。截止到目前，软银、Vision Fund和其他实体已经完成了297亿美元的投资。孙正义曾表示，他希望Vision Fund投资的企业中，每年都能有几家完成IPO。

然而投资者似乎并不看好软银的这些投资，该公司的市值仅仅为他们资产价值的一半左右，达到1600亿美元。进入今年以后，软银的股价已经下跌了大约4%，而他们所持有的阿里巴巴的股票价值提升了14%。目前软银持有大约价值15万亿日元的阿里巴巴股权。(永妍)