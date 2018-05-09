曾经屏幕和芯片一样难 但李兆廷闯出了自主创新之路

东旭集团董事长李兆廷

原标题：曾经这个行业和芯片一样难，但李兆廷带领的东旭集团却闯出了一条自主创新之路

来源：《英才》杂志

2018年，又是一个春天。当改革开放的巨轮转过第40个年头，一批扎根实业、敢于攻坚，并具有创新思维和国际眼光的实业家们挑起了中国产业的大梁，让实业领域的技术攻坚成为中国大国崛起的有力支撑。二十年砥砺奋进，正是这种“新时代实业报国梦”激励着李兆廷带领东旭成为新时代光电显示产业的领头羊。

创立东旭集团后，李兆廷怀揣实业报国梦，始终致力于光电显示上游产业核心技术攻关。他掌舵下的东旭在国外厂商高筑的壁垒上撕开一道口子，一步步依靠产业升级，向全球价值链中高端加速迈进。

截至2017年末，东旭集团总资产近2000亿元，营业收入383.54亿元，是“中国电子信息百强”企业，也是“中国专利金奖”和“中国质量奖”获得者，并跻身中国民营企业500强。

近日，东旭集团董事长李兆廷系统阐述了他“新时代实业报国精神”的核心思想——在关系国民经济命脉的重要行业、关键领域突破核心技术，让我们看到了东旭二十年创业历程中不变的雄心。

李兆廷强调，关键核心技术的突破能力决定着企业竞争乃至国际竞争的成败。掌握核心技术的企业将成为中国从一个制造大国迈向制造强国的着力点和决胜关键。

他指出，东旭二十年的发展历程见证了中国电子信息产业的成长与崛起——10年前的中国不仅缺芯片，还缺新型显示产业核心材料。国际巨头依靠对显示面板核心材料及关键设备的垄断，轻松获取巨额利润，牢牢掌控着产业主动权。而处于产业链下游的国内企业则只能“买买买”，我国每年需进口价值高达数千亿人民币液晶显示屏，产线设备要从国外进口，生产液晶面板的原材料也严重依赖进口——特别是面板核心原材料液晶玻璃基板。

面对进口替代的紧迫课题，以东旭为代表的创新型企业在光电显示材料领域抢先布局，通过自主研发，最终掌握全套液晶玻璃基板装备制造和生产工艺，下线了我国首片拥有自主知识产权的液晶玻璃基板。与此同时，东旭进一步向彩色滤光片、光电显示薄膜等其他核心显示材料延伸，改变国内液晶面板行业受制于人的格局。

曾经“缺芯少屏”并提，到如今“屏”所在的光电显示产业成功逆袭，本土企业实现了对上游核心显示材料的突破，在国外厂商高筑的壁垒上撕开一道口子，加速了国产化替代步伐，使下游液晶面板厂商在产业发展上有了更大自主权。

高铝盖板玻璃“王者熊猫”产品

因此李兆廷强调，核心技术、关键技术、国之重器必须立足于自身。新型显示产业的国产化路径表明，中国企业通过艰苦攻关，掌握产业的核心技术、关键部件和原材料，才能跳出“打工模式”，摆脱“装配工厂、低端运行”的被动局面。同时，要提升战略性产业的竞争优势，各方面也需给予更强力的支持。

他进一步指出，我国在产业链中下游已具备很强的产业基础，进一步向全球价值链中高端迈进是产业提升的必由之路，这需要培育更多拥有自主核心技术、关键材料和部件的上游企业，并不断根据国家战略需要，结合自身优势推进新兴产业关键点的突破，掌握产业话语权。

他认为，我国平板显示产业当前处于进一步做大做强的战略机遇期，通过技术创新和应用创新，提升产业竞争实力和发展质量是关键之举。经过努力，东旭集团成为了中国第一、世界第四的高端光电显示材料供应商，也是国内唯一拥有全世代液晶玻璃基板生产线的企业，产能高达4000万平方米，国产配套达25%，拥有国家级实验室，累计申请专利2300余项。随着技术的不断推陈出新，在代表显示材料尖端技术的曲面盖板玻璃领域，东旭已做到国内领先、国际先进水平，以高性价比为国产品牌打开了较大的进口替代空间，推动全球相关产业格局重构。

石墨烯锂离子电池产品“烯王”二代

与此同时，东旭集团迅猛发力石墨烯产业化应用，构建了一条“高端材料-石墨烯基锂离子电池-新能源汽车”的产业链闭环，针对新能源汽车难以快速充电的全行业技术痛点启动了“新能源汽车＋石墨烯快充电池”技术整合，搭载石墨烯快充电池的新能源客车将加速“落地”。

展望未来，李兆廷表示，东旭将不忘“实业报国”初心，牢记“技术强国”使命，加强尖端显示材料、石墨烯应用研发等国产化替代重要领域的核心技术攻关，为中国制造迈向中国创造贡献更多力量。