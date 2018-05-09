买买买不停 软银债务规模已超委内瑞拉

新浪科技讯 北京时间5月9日午间消息，Arm公司的收购者——软银集团目前的债务规模为1470亿美元，而委内瑞拉债务规模为1400亿美元，比软银集团还少了70亿美元。

软银通过将其在阿里巴巴的股权作为抵押，获取了贷款。目前软银持有的阿里巴巴股权市值为1300亿美元。

然而，这些股权并非可以马上变现的股票或债权，在套现之前必须获得阿里巴巴的准许。

有迹象表明阿里巴巴并不愿意软银对股票进行套现。此前部分股权套现的过程极为繁琐，这表明阿里巴巴的股权套现并不容易。

也有迹象表明软银集团的一些债权人目前已经逐渐失去耐心，这也能够解释为什么软银最近卖掉了美国电信运营商Sprint，并将日本电信运营商业务上市，之前收购的ARM公司也准备重新上市。软银公司过去发行债券是电信债券，根据相关规定，如果债权被评为“垃圾级”，则公司不能采取上市。因此，为了推动上市，软银公司正在发行新的债券，买回这些旧债券。

为了出售新债券，软银需要提供优惠的售价，而这将降低旧债券的价值，使得许多债券持有者受损，这些愤怒的债券持有者可能会采取报复措施。

收购ARM现在看来是一笔“亏钱”的买卖，其资本估值可能还不到当初320亿美元的收购价。

整个都是一团糟。

除了那些可怜的债券持有者，主要的受害者将是Arm，一家原本不错的公司，被其高管、城市和政府抛弃。（风轻）