新浪科技> 业界 > 正文

买买买不停 软银债务规模已超委内瑞拉

买买买不停 软银债务规模已超委内瑞拉
2018年05月09日 14:10 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间5月9日午间消息，Arm公司的收购者——软银集团目前的债务规模为1470亿美元，而委内瑞拉债务规模为1400亿美元，比软银集团还少了70亿美元。

　　软银通过将其在阿里巴巴的股权作为抵押，获取了贷款。目前软银持有的阿里巴巴股权市值为1300亿美元。

　　然而，这些股权并非可以马上变现的股票或债权，在套现之前必须获得阿里巴巴的准许。

　　有迹象表明阿里巴巴并不愿意软银对股票进行套现。此前部分股权套现的过程极为繁琐，这表明阿里巴巴的股权套现并不容易。

　　也有迹象表明软银集团的一些债权人目前已经逐渐失去耐心，这也能够解释为什么软银最近卖掉了美国电信运营商Sprint，并将日本电信运营商业务上市，之前收购的ARM公司也准备重新上市。软银公司过去发行债券是电信债券，根据相关规定，如果债权被评为“垃圾级”，则公司不能采取上市。因此，为了推动上市，软银公司正在发行新的债券，买回这些旧债券。

　　为了出售新债券，软银需要提供优惠的售价，而这将降低旧债券的价值，使得许多债券持有者受损，这些愤怒的债券持有者可能会采取报复措施。

　　收购ARM现在看来是一笔“亏钱”的买卖，其资本估值可能还不到当初320亿美元的收购价。

　　整个都是一团糟。

　　除了那些可怜的债券持有者，主要的受害者将是Arm，一家原本不错的公司，被其高管、城市和政府抛弃。（风轻）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有