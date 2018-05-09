外媒：滴滴美团争夺战将造成注意力分散 投资者不安

新浪科技讯 北京时间5月9日中午消息，外媒The Information报道，中国两大科技公司之间的竞争正日益加剧。随着滴滴出行和美团互相较量试图抢夺对方市场，一些投资者逐渐开始担心这样的竞争可能会给两家都有上市打算的公司造成代价颇高的注意力分散。

美团位于北京，是一家估值300亿美元的创业公司，提供食品派送、旅行预订和其他按需服务，已经进军共享乘车市场，在南京和上海等地推出了补贴丰厚的打车服务。作为回应，中国最大的共享乘车公司滴滴（估值560亿美元）于本月初在无锡推出了食品派送服务，这也是美团的主营业务之一。滴滴推出共享单车之后，美团也以27亿美元价格买下了主要的共享单车创业公司摩拜。

The Information曾和这两家公司竞争在最前沿的经理和高管进行了对话。这两家公司都在竞争中使用了混合现金消耗促销、数据分析以及街头窥探等策略。两家公司都希望借着他们已有的庞大用户基数和合作伙伴来占得市场优势。滴滴表示，其目前拥有4.5亿用户，而美团则有3.2亿。

两家公司也均有上市的打算，资本市场上的较量似乎也在所难免。根据消息人士透露，滴滴和美团都正在与银行家讨论可能的IPO。但是对于上市计划，两家公司均未予以评论。

但是，滴滴和美团之间的竞争，却让双方的一些投资者感到不安。

“我不太明白打车服务与美团的核心业务有什么具体关系，”一位拒绝透露姓名的美团投资者说，“对于消费者来说，切换到滴滴的应用叫一辆车不过是几秒钟的事情。”

而一位也是不愿透露姓名的滴滴投资者则担心，美团可能会在共享乘车市场上抢占大量份额。他说：“对于共享乘车和食品派送，市场进入壁垒似乎都很低。”

盈利问题

即便竞争愈演愈烈，滴滴的今年内部目标之一是从其主要的共享乘车业务中获得盈利。但是有些投资者担心，美团可能会阻碍滴滴的盈利目标。

在传达给The Information的文本消息中，美团首席执行官王兴对自己不计代价进军共享乘车领域给出的理由是，他认为“交通出行是公司整体平台不可分割的一部分”。他说：“我们相信市场规模很大，可以容纳不止一家公司。”

滴滴认为，美团并没有完全理解共享乘车业务就大举向市场进军。“我们对手的战略显然是不可持续的，”负责全部区域运营的滴滴高管孙树（Sun Shu，音译）说，“运送乘客和运送包裹完全是两回事。共享乘车是一项复杂的业务，对技术、安全和监管都有很高的要求。”

孙先生还说，滴滴对实现2018年的增长目标充满信心，但未谈及盈利能力。

美团还聘请了滴滴的前员工，以深入了解对手。美团上个月刚在上海推出打车服务。为了在那招揽更多的司机，美团决定前三个月不对车费收取任何费用——也就是说，对于每一单打车服务公司没有任何收入。美团还提供特殊优惠政策来吸引乘客。比如，公司表示，在五一劳动节假期，使用美团打车服务的用户可以获得在美团上购买餐饮和电影票的折扣。

滴滴正在密切关注美团对各类激励措施的资金消耗情况。滴滴的一位经理说，为了保持自己的资金使用效率，滴滴会根据公司事实收集的美团补贴信息，每小时调整自己的折扣率。

而美团的经理则表示，为了抢占无锡的食品派送市场，滴滴给的补贴也非常慷慨。滴滴否认了这样的说法，并且表示“公司不会花无谓的钱来购买短暂的市场份额和媒体头条。”

一站式平台

对于美团来说，共享乘车服务乃是公司上市之前试图讲述的故事之一：公司正逐步发展成为包含各种服务的一站式平台。

“目前正在使用美元服务的用户也会预订车辆和单车。这是美团向市场传达的一个信息。”中国风投公司戈壁创投的管理合伙人徐晨说。

徐晨表示，为应证上述描述，美团需要向市场证明其有能力在新的业务市场（比如共享乘车市场）获得有意义的市场份额。同时，美团在食品派送市场不仅有滴滴这样一个新的竞争对手，阿里巴巴也虎视眈眈。后者最近刚把美团的竞争对手饿了吗变成自己的全资子公司。

滴滴亦将食品派送视为其平台合理扩张的一部分，类似于Uber Eats，公司在本月的一份声明中表示：“滴滴正将其在移动方面的技术专长应用于派送服务。”

不过，在国内市场上与美团之间的竞争很有可能会使得滴滴的资源吃紧，尤其是公司正在拓展海外市场，比如巴西和墨西哥，以在全球市场上与Uber竞争。

到目前为止，两家公司之间的竞争系数依赖背后资金雄厚的投资者支持。十月份，美团获得40亿美元融资，由腾讯领投。而滴滴在十二月份也曾从其最大的投资者软银和阿布扎比国家基金那里获得40多亿美元融资。

新规则

对于本地消费者来说，新的共享乘车之战跟两年前滴滴把Uber踢出局那会的情况十分相似。最后，滴滴收购了Uber在中国的业务。当时的滴滴-Uber之战，让乘客和司机都吃足了甜头。

然而，随着中国新的法规限制在某个城市可运营的共享乘车司机总数，这一次不计代价获得消费者的战略可能不再那么奏效。这意味着，美团还需要抢走滴滴的司机。“需求一直在那，”上海的一位前Uber中国区的经理说，“但现在供应是有限的。”

当美团三月份在上海推出其共享乘车服务时，公司曾花费数百万美元进行市场推广。美团还借着免费打车来吸引消费者。

但是，提供给消费者的大幅折扣目前也受到了监管机构的严格审查。在上海，随着政府不断出台新的限制，美团在过去几周提供的打车补贴已经逐渐减少。美团的一名经理告诉The Information说，公司正在考虑采取吸引消费者的措施。比如，允许用户订餐或预订酒店时累积会员积分，然后用这些积分兑换便宜的打车服务。

美团在上海推出打车服务后的几天，王兴在一次会议上说，他的公司已经在上海抢占了三分之一的共享乘车市场份额。对此，滴滴强烈反对。滴滴本月初表示，公司是无锡排名第一的食品派送服务，每日订单超过33万份。美团对此的回应则是，公司仍旧是无锡最大的食品派送服务提供商。

“这里问题是，最终哪个应用可以成为满足中国消费者日常生活需求的首选，”阿米巴资本的创始合伙人Andrew Teoh说，“这场竞争将持续很长一段时间。”阿米巴资本同时投资了滴滴和美团。(木尔)