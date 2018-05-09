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路透：物流投资拖累利润率 京东盈利未达分析师预期

路透：物流投资拖累利润率 京东盈利未达分析师预期
2018年05月09日 11:55 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月9日中午消息，路透社报道，京东公布财报，因为利润未达预期，股价闻声下跌。之所以利润未达预期，主要是因为京东投入巨资完善物流体系，拓展新业务，且电商市场竞争激烈。

　　财报显示，2018年一季度，京东调整后每股收益达到0.71元，低于分析师平均估值0.81元；财报公布之后，在盘前交易中京东股价跌幅超过3%。京东在美国上市。

　　京东向物流、线下零售投入巨额资金，与阿里巴巴正面抗衡，竞争成本很高，因为中国城市电商市场已经接近饱和。

　　一季度，京东营收同比增长33%，创下上市以来新低。京东似乎已经感受到竞争的惨烈，它正在寻找新业务，向技术投资，挖掘增长点。

　　今年前三个月，虽然京东的营收高于分析师平均估值，但是增长速度已经连续5个季度下降。一季度，京东获得营收1011亿元，分析师平均估值约为989亿元。

　　去年4月，京东物流从京东分拆，京东向京东物流投资，拓展该业务。京东物流既为京东自家配送商品，还为第三方客户服务，它正在开发送货无人机、自动化技术和机器人。

　　投资给公司利润带来压力，阿里巴巴也扩大开支，与京东对峙。晨星（Morningstar）分析师切尔西·谭（Chelsey Tam）在财报公布之前曾说：“从中期看，向京东物流投资会拖累利润增长。就眼下来说，京东的重点是争夺市场份额，不是提高利润。”

　　上周，阿里巴巴公布财报，由于向新业务投入的资金增加，利润略有下滑。

　　除了向物流投资，京东与阿里巴巴还在其它领域竞争，比如线下零售、无人经营店铺、奢侈服务、东南亚零售。

　　京东还说，一季度年活跃客户已经达到3.018亿，同比增长27.6%。二季度，京东预计营收介于1200-1240亿元，同比增长29-33%，分析师估计增长30.8%。

　　一般来说，一季度京东的营收都会低一些，二季度会攀升，因为6.18促销会刺激营收增长。(德克)

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