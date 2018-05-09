Uber与美国军方携手研发安静飞机转子技术

新浪科技讯 北京时间5月9日讯，在美国当地时间今天早上于洛杉矶刚刚举行的Uber Elevate峰会上，Uber在宣布其“飞行出租车”概念后，紧接着宣布公司将与美国陆军研究、研发与工程司令部（RDECOM）研究实验室合作开发和测试电动垂直起降（eVTOL）载具。

双方的这次合作将特别专注于垂直推力的联合旋转旋翼的使用。基本上，一对螺旋桨若是在同一个方向上进行堆叠和旋转，与传统的单转子（例如直升机）相比要安静得多，而且还能发挥出更好的性能和更高的效率。

与Uber合作以创造出一款更安静的飞机是非常可行的，因为Uber的eVTOL设计和即将问世的UberAir服务将被用于城市地区——众所周知，城市的噪音污染是一个顽疾。更少的噪音污染也就意味着更大的机动性、灵活性，它的飞行出租车可以随处起降。更无需解释飞行电动汽车效率提高的好处：这是电池和充电循环管理的一个重要因素。

美军希望进一步发展下一代无声的VTOL飞行器和无人飞行器。在现有的飞行器上，他们尚未使用过堆叠的共旋转旋翼，而Uber和陆军的研究实验室预计将会投入总计100万美元的资金到这项技术的研究活动之中。

在这个围绕转子展开的合作关系的基础上，Uber还宣布了与电力推进公司Launchpoint技术公司的合作伙伴关系。该公司的技术将主要用于为eVTOL概念中的堆叠式共旋转转子进行建模、设计和制造工作。在Uber Elevate峰会期间所展示的概念图显示，如果将电子发动机集成到转子的中心，将能够大大节省重量和空间。(赛文)