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Fictiv获创新工场等1500万美元投资 做制造业Airbnb

Fictiv获创新工场等1500万美元投资 做制造业Airbnb
2018年05月09日 11:27 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月9日上午消息，在加利福尼亚州Palm Desert举行的英特尔投资全球峰会（Intel Capital Global Summit）上，总部位于旧金山的创业公司Fictiv宣布完成了由创新工场牵头的1500万美元B轮投资，其他投资者还包括现有投资人Accel Partners，以及新进投资人英特尔投资、比尔·盖茨、FJ Labs、Tandon Group及Stanford-StartX Fund。

　　本轮融资后，Fictiv累积获得的风险投资总额达到2500万美元。这些资金将用于拓展全球硬件制造撮合平台，完善管理硬件生产流程的效率软件工具，以及市场扩张。

　　Fictiv成立于2013年，位于美国旧金山，由Dave Evans和 Nate Evans两兄弟创立。兄弟两人毕业于斯坦福大学，哥哥Nate曾在一家精品投行做创业顾问，弟弟Dave曾是一个硬件工程师，在福特公司的硅谷实验室工作。

左为Dave Evans, 右为Nate Evans左为Dave Evans, 右为Nate Evans

　　硬件制造的壁垒很高，设计师、工程师在将产品推向市场时，面临很多困难，耗时久、价格高昂、信息不对称。Fictiv致力于打破这一点，推动硬件制造进入高速高质的阶段。

　　好比业主把自己多余的房子挂在Airbnb网站上进行出租，制造商可以把他们闲置的机器借给Fictiv公司。硬件创业者只需上传他们需要加工制造的CAD文件，Fictiv将提供即时报价和订购选项。一旦选项设置完成，Fictiv将自动匹配相应的制造商，并将原型及时交付给客户。

　　Fictiv公司提供的制造服务有四种，分别是：3D打印（打印部件可以在当天送达）、计算机数字控制CNC (Computer numerical control)加工、聚氨酯铸造（部件可以在10个工作日内制作和交付）、注塑成型。

　　Fictiv是创新工场北美投资团队的投资项目，在2015年就投资了项目的A轮。创新工场北美合伙人兼首席执行官Chris Evdemon（易可睿）表示：“作为一种颠覆性的现代化制造方法，Fictiv为合作伙伴带来巨大效益，它们包括大批量汽车厂商、消费电子初创公司等业内硬件开发团队。我们很高兴参与这家公司的融资，并帮助该公司扩张和从中国强大的制造业中获益。”

创新工场Fictiv
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