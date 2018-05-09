谷歌AI负责人：AI发展需与全球政府合作

新浪科技讯 北京时间5月9日上午消息，根据公司的一名顶级工程师的说法，哪怕最近人工智能、隐私和假新闻一类的话题较为敏感，谷歌仍旧非常重视与全球政府之间的合作。

“和全球政府之间的合作非常重要，了解他们对AI的看法——并且帮助他们了解更多，”谷歌AI负责人兼Alphabet的顶级计算机科学家杰夫·迪恩（Jeff Dean）在本周二采访中说道。

“显然科技公司在这些领域具备丰富知识。我们可以就科技的未来走向提供我们的建议和看法。而且，我觉得，你会希望政府审慎看待未来技术，比如五年或十年之后，能够对社会带来的影响。这样的对话很有帮助。”

周二，谷歌举行了年度开发者大会。大会上，公司宣布从撰写邮件到计算机芯片的所有方面的人工智能集成。

与此同时，根据《华盛顿邮报》的报道，在华盛顿，唐纳德·特朗普政府也正在策划一场人工智能峰会，邀请的代表来自谷歌、亚马逊、Facebook、英特尔和其他34家主要的美国企业。

迪恩在1999年加入谷歌，当时公司仅有25名员工。2012年开始，迪恩负责Google Brain项目，主要研究人工智能。谷歌的最高负责人，包括皮查伊和谢尔盖·布林，都一直视人工智能为公司未来。

但是人工智能批评人士也警告说，人工智能有取代人类工作的威胁。对此，迪恩反驳说，谷歌实际上是想借助这项技术让提高人类生产力和体验。

“我们希望用户的工作效率更高，省下处理相对简单事务的时间，比如写电子邮件等。聪明的人可以站在你背后看着你的屏幕猜到你接下来打算在邮件里写些什么内容。而我们希望，系统就可以成为那个聪明的人，帮助你做这些事情。”迪恩说。

迪恩表示，监管机构和技术人员其实有很多可以合作的地方，特别是在医疗健康领域，这是一个“可以让全世界受益”的领域。

谷歌的技术正在发现一些新的事物和新的类型，而这些却是医生在当前的肉眼数据中根本意识不到存在的，比如从视网膜扫描中发现心脏健康的线索。

“医疗健康领域十分复杂，原因有很多：比起其他行业，医疗领域的监管更严格，”迪恩说。“你当然希望以安全和有条理的方式部署这样的系统。但我觉得，尽快带来这些好处也很重要。目前为时尚早。但我认为，机器学习真正开始处理实际问题其实是相对新颖的一个现象，但是未来在医疗健康和其他行业会出现越来越多此类现象。”

“底层技术本身就是中立的”

网上的大量信息在硅谷掀起了巨浪，尤其是围绕“假新闻”、干预大选和攻击性内容的讨论不绝如缕。

迪恩表示，在谷歌，人类依旧是判断内容是否具有攻击性的终极仲裁者。

“这显然是一个难题，因为面对如此大量的信息，人类显然无法完全检视每一条信息。所以，你必然需要这样一种存在于智能机器学习算法和其他类型系统之间的共生关系。”

据报道，对于公司向五角大楼提供技术以改善无人机瞄准，谷歌内部员工也持有各种不同意见。

“关键是我们要弄清楚我们想让机器学习做什么，”迪恩说，“作为一家公司，我们会讨论我们应该做什么工作。我也认为，我们正在发布开源工具……其他人带来的各种更多用途也将会是极好的，但是肯定也会有一些是我们不想看到，不想要的。这就是技术。底层的技术本身其实是中立的。问题在于人们如何使用技术，如何做决策。”

微软首席执行官纳德拉这周曾说“关于AI、隐私和安全”方面的道德规范，使得微软的云技术领先于谷歌。

“微软涉及的领域与谷歌有很多重叠之处，”迪恩说，“他们也有搜索引擎（必应），也从上面获得广告收入，等等。显然，我们从广告上获得的收入更多。我认为，云计算客户真正关心的是，他们的问题是不是可以通过某个供应商提供的云产品得到解决。对此，我觉得我们是有很大优势的。”(木尔)